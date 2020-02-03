Телефон в сапоге, замерзший иностранец и бабушка с шоколадкой: полиция Якутии завела твиттер с курьезными сообщениями

«В столе» у журналистов, признаемся, немало перлов из официальных релизов пресс-служб. Но вот тому, что сделала якутская полиция, прямо хочется похлопать от души (не шутим!). Серьезнейшее ведомство, как начальство в подобных относится к «шуточкам», все знают. Но... согласовали на всех уровнях, и запустили проект «Дежурка14» в Твиттере. Стали выкладывать короткие записи о реальных, но курьезных происшествиях. И народ принял «на ура»: посты полицейских собирают сотни «лайков», а число подписчиков увеличивается каждый день чуть не на тысячу. Собственно, и писать каждый день есть о чем: жизнь подкидывает настоящие перлы:

«Иностранный гражданин подошел к окошку дежурной части. Замёрз. Говорит только на английском. Сотрудник позвал на подмогу дежурного по разбору. Оказалось, мужчина заблудился. Сам из Англии. Иностранца проводили до адреса».

Курьезов много Фото: соцсети

«Жатай. Утром поступил вызов: мужчина сообщил, что к нему без стука зашла пожилая женщина. Направлен сотрудник. Оказалась бабушка ошиблась дверью, искала сына. Полицейский помог бабушке найти сына, довёл до квартиры».

«17 квартал: жалоба на трупный запах из соседней квартиры. Выехал участковый. Оказалось, что у соседей сломался холодильник, и протухло мясо. Хозяин квартиры был в отъезде».

«Промышленный округ: поступило сообщение о краже сотового. Выехал СОГ*. Следственные мероприятия проведены в полном объёме. Через час перезвонила заявительница. Нашла сотовый внутри своего сапога».

«Сайсарский округ: продавец заявила о краже выручки. Выехал СОГ. Выяснилось, что деньги никуда не пропали. Другой продавец спрятал их под клавиатуру, потому что раньше ушёл со смены».

- Это прекрасно, - реагируют пользователи. - Я даже жить хочу в Якутске после таких анекдотов.

*Следственно-оперативная группа.

Будни полиции Фото: соцсети

«Комсомольская правда» - Красноярск связалась с «ведущими» твиттера полиции, чтобы те рассказали о новых подходах и общении с людьми в соцсетях. Опыт, согласитесь, нетривиальный. Особо популярны в Якутии Твиттер и Инстаграм, на них полиция и сделала ставку.

- Вообще, твиттер-аккаунт МВД по Якутии ведется с середины 2014 года, - рассказала Альбина Ушницкая, инспектор по особым поручениям МВД по Якутии. – Для нас это дополнительная площадка распространения официальной информации. Со временем мы поменяли подход к ведению ведомственных соцсетей – выработали на платформе Инстаграм и Твиттер собственную подачу: курьезные случаи из работы дежурных частей (их в Якутске четыре) мы выкладываем в проект «Дежурка14», - он хорошо подошел под формат Твиттера. На это нас вдохновил твиттер-аккаунт полиции Беларуси. Мы стараемся искать нестандартные пути к сердцу подписчиков. А в целом задача – показать ежедневную работу сотрудников полиции, показать, что мы действительно работаем по каждому обращению.

- Начальство разрешило?

- Конечно, мы опробовали проект сначала в Якутске, согласовали с руководством полиции городского управления, нас поддержали!

В полиции говорят, что сами удивились отклику читателей «Дежурки14»:

- И это здорово, ведь будни полиции состоят не только из преступлений. Много историй - смешных, со счастливым финалом, просто добрых. Почему бы и не рассказать о них?