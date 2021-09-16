Красноярский суд отменил приговор членам «Церкви последнего завета» по делу о помехах журналистам

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В Красноярске 16 сентября отменен обвинительный приговор Антону Анянову и Василию Белко, которых судят за воспрепятствование журналистской деятельности во время съемки материала о церкви последнего завета. Как сообщил адвокат Иван Хорошев, представляющий подсудимых, краевой суд, на заседании по рассмотрению апелляционной жалобы защиты, постановил отменить приговор и направить дело на повторное рассмотрение в Курагинский районный суд.

В пресс-службе Красноярского краевого суда корреспонденту «Комсомольской правды» подтвердили данную информацию.

19 июля 2021 года Курагинский суд посчитал доказательства следствия достаточными, чтобы приговорить членов «Церкви последнего завета» к двум годам лишения свободы условно за разбитую камеру журналистов. Сторона защиты не согласилась с принятым решением и подала на обжалование приговора.

Напомним, что в августе 2020 года корреспондент и оператор ООО «МИЦ Известия» приехали в поселок Жаровск Курагинского района, чтобы снять сюжет о жизни «Церкви последнего завета», предводителем которой являлся скандально известный Виссарион.

Как сообщает СК, журналист подошел к Виссариону, чтобы задать вопросы, в это время один из членов «церкви» выхватил из рук корреспондента микрофон, а второй подошел к оператору и ударил по камере. Сотрудники ведомства завели уголовное дело, следствие длилось почти год.

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