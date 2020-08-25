После нападения на журналистов в общине Виссариона в Красноярском крае возбуждено уголовное дело. Фото: Валерий Бекешин.

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело после нападения на журналистов в общине Виссариона. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону и РХ.

Вот предварительная версия следствия: съемочная группа журналистов «Известий» приехала в поселок Жаровск Курагинского района, чтобы подготовить репортаж.

В воскресенье, 23 августа, корреспонденты собирались провести видеосъемку встречи с одним из руководителей общины. Однако им помешали: у журналистов забрали камеру и мобильные телефоны, угрожали.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства ЧП. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит штраф – до 80 тысяч рублей или до года исправительных работ.

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Стало известно, что в общине Церкви последнего Завета, которую основал 29 лет назад Виссарион (бывший милиционер Сергей Тороп, а для верующих в его учение – Учитель и Слово Божие) проходят масштабные обыски. В центр церкви у Сухой горы (Курагинский район Красноярского края), в близлежащие поселки, где обосновались последователи Виссариона, прибыли сотрудники ФСБ и 5-го следственного управления СК России (Новосибирск). С чем связаны обыски – силовики пока не комментируют. Известно одно: допрошены более 200 последователей, прошли обыски в местной школе «Истоки», которую возглавляет один из членов общины Владимир Ведерников. Школа расположена в деревне Черемшанка – 50 километров от Сухой горы. По одной из версий, которая близка к официальной – финансовые нарушения в общине, - школа получает серьезные субсидии из местного бюджета (подробнее).