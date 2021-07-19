Членам «Церкви последнего завета», разбившим камеру журналистов, вынесли приговор
Фото: Мария ЛЕНЦ
В августе 2020 года корреспондент и оператор ООО «МИЦ Известия» приехали в поселок Жаровск Курагинского района, чтобы снять сюжет о жизни «Церкви последнего завета», предводителем которой являлся скандально известный Виссарион, сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Когда журналист подошел к нему, чтобы задать вопросы, один из членом «церкви» выхватил из рук корреспондента микрофон, а второй подошел к оператору и ударил по камере.
Следствие велось почти год. И 19 июля Курагинский райсуд вынес приговор:
- Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года каждому. Приговор не вступил в законную силу, - добавили в ведомстве.
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