Членам «Церкви последнего завета», разбившим камеру журналистов, вынесли приговор Фото: Мария ЛЕНЦ

В августе 2020 года корреспондент и оператор ООО «МИЦ Известия» приехали в поселок Жаровск Курагинского района, чтобы снять сюжет о жизни «Церкви последнего завета», предводителем которой являлся скандально известный Виссарион, сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Когда журналист подошел к нему, чтобы задать вопросы, один из членом «церкви» выхватил из рук корреспондента микрофон, а второй подошел к оператору и ударил по камере.

Следствие велось почти год. И 19 июля Курагинский райсуд вынес приговор:

- Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года каждому. Приговор не вступил в законную силу, - добавили в ведомстве.

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