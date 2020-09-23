Виссарион называл себя Иисусом, а сам призывал голодать в ожидании конца света Фото: Алена МАРТЫНОВА

Не раз слышала от знакомых: «А ты была в Городе Солнца? Не была? Ка-а-ак?! Надо обязательно съездить – там очень красиво. Там все настоящее, живое. Такие терема люди построили из дерева. И природа удивительная – озеро Тиберкуль, тайга, заснеженные шапки гор. И люди все приветливые...» Судя по рассказам и по многочисленным фотографиям в интернете, Компанелла с его утопией просто отдыхает.

Однако те, кто сейчас восторгается Городом Солнца, который по факту и есть община Виссариона, вряд ли знают, как все начиналось в 90-х годах. А если и слышали какие-то страсти, не верят: «Да вы что?! Не может быть?! Не верится». Документальных доказательств, разумеется, никто не оставил, ведь то была до-интернетная эпоха, без смартфонов и соцсетей. Я жила в тех местах в те самые годы. Расскажу, с чего все начиналось.

Странные какие-то...

В Курагинском районе виссарионовцев поначалу называли «белыми братьями» (хотя на самом деле «белые братья» - это секта с Украины, о которой тогда много рассказывали по телевизору). Понаехали со всей страны, странные какие-то, с мешками и чемоданами. Стали селиться по деревням. Во многих просто не прижились – православные старички мягко выживали чужаков с их странными идеями о конце света. Выживали не силой – а дотошными расспросами и косыми взглядами. В конце концов, общинники облюбовали деревни подальше и поглуше - Петропавловку, Можарку, Черемшанку, Таяты, Гуляевку.

В храме Фото: Валерий БЕКЕШИН

Мое первое личное знакомство с виссарионовцами состоялось в 94 или 95 году, ранней осенью. Два странных парня, лет по 25. Издалека – словно персонажи фильма о древних славянах: белые рубахи до пят, подвязанные веревочкой вдоль лба волосы по плечи, бородки полугодовой небритости. А вот вблизи... резкий неприятный запах немытого тела, истощенные лица и руки. Попросили что-нибудь поесть. В обмен на булку хлеба завели разговор о грехах и всепрощении, но были вежливо отправлены дальше.

После двух месяцев жизни в общине вернулся домой муж подруги. Точнее она поставила ему ультиматум: «или я, или твои «братья». Исхудавший, с голодными глазами (поначалу ел, как не в себя). Рассказал: живут виссарионовцы в строгой аскезе. Нельзя есть мясо, рыбу и молочку – от слова «совсем». Хлеб только ржаной и засохший, овощи сырые или вареные. Вроде как: чревоугодие – это грех, лучше молитесь, потому что придет скоро конец света. И еще тяжелый физический труд, типа как смирение.

Молитвы – это было завсегда пожалуйста, без ограничений, хоть целый день. Виссарион называл себя то мессией, то сыном божьим, то сыном Девы Марии. А потом и вовсе новым Иисусом Христом.

Если заболел – никаких врачей и таблеток, грех это, бесовщина. Молись, солнце излечит. Или жди, когда «сын божий» распрострет свою «длань господню» над головой – и тогда все пройдет. Правда, сам Виссарион в то время в общине бывал нечасто – ездил с проповедями по стране.

Виссарионовцы отстроили общину с домами и храмом Фото: Валерий БЕКЕШИН

- За неделю у нас трое умерли. Собрались толпой, похоронили без вскрытия, в милицию не сообщали, - рассказывал муж подруги. У него хватило ума уйти из общины.

А вот его товарищ остался. Года через три я случайно увидела того парня. Ночная смена в больнице, «скорая» привозит пациента и вызывает хирурга: нужна срочная операция. Срочнейшая. Худющий, изможденный, полусогнувшись и обхватив руками живот, Андрей семенил по длинному коридору и издавал странные звуки «тц-тц-тц» - это от боли. Оказалось, у него прободение язвы желудка. Пока длилась операция, его мать сидела в коридоре на стуле и тихо плакала: «А если бы я не поехала туда вчера? Если бы не поехала за ним?»

Жуткую историю я подслушала в роддоме, ее врач-гинеколог рассказывала акушерка с негодованием. Без медицинских подробностей:

- Представляешь, эта тупица рожала дома на диване. У нее там что, грязными руками роды принимали? Ребенок умер на третий день, зачем ее к нам-то привезли? Ее в инфекционку надо, в районную больницу. Под строгий карантин, чтобы других мамочек не заразила. У нас и так лекарств нет, так еще и эти...

Почему сегодня Город Солнца – утопия. Фото: "Учение Виссариона (Последний Завет)"

Среди виссарионовцев было много богатых и влиятельных людей, которые продали имущество в столице и приехали в общину. Дома в деревнях покупали за смешные цены, остальные отдавали своему учителю. Среди известностей и Светлана Владимирская. Она колесила по Курагинскому району и давала концерты в сельских клубах. Мало кто ходил – наличных денег ведь у людей не было. Да и зачем старушкам «Мальчик мой».

Да, изменилось... но что с того

В начале 90-х в стране было много разных религиозных течений. Со временем кого-то из «пророков» отправили за решетку, кто-то сам пропал из поля зрения. А Виссарион – вот он, живее всех живых, уехал подальше от столицы, облюбовал себе красивейшее место в таежной глуши. За четверть века в общине многое изменилось: Виссарион благословил и школы, и медицинскую помощь, и бытовые радости. Питаются люди намного лучше, жилищные условия другие.

Проехать в Город Солнца сегодня нетрудно – здесь все напоказ: и красивые деревянные терема, и ландшафтный дизайн, и цветы, и довольные дети. Журналист Светлана Хустик побывала в Городе Солнца в феврале 2019 года. Общалась с людьми, многое подмечала опытным взглядом. И как-то не складывается идеальная утопическая картинка.

- Я разговаривала со многими. Пожилые люди все хотят куда-нибудь уехать, но уже физически и материально не могут. Жалеют, что туда попали. А кто помоложе, уверяли, что им все нравится. Например, одна семья живет там 10 лет, мужчине лет 40, он работает на вахте на севере, у него молодая жена, маленькие дети. Говорит, у них все замечательно. Однако мне показалось, что они лукавили, что там все показное.

Вся эта эпическая красота – она ведь только в Городе Солнца, в резиденции Виссариона. И живут здесь особы, лояльные и приближенные к нему. Они и виноград выращивают в теплицах, и спутниковых тарелок себе понаставили. Обряды торжественные проводят. Создали свой интернет-сайт, помощники Виссариона (до событий вторника 22 сентября) были активны в социальных сетях.

- Основная масса виссарионовцев живет в деревнях Петропавловке, Черемшанке, это Курагинский района, и в Каратузском районе, - продолжает Светлана. – Многие из этих людей Виссариона вживую никогда не видели и в Городе Солнца не были. В эти деревни сложно попасть – выставлены кордоны. Там все очень плачевно, люди живут бедно. Я общалась с одной женщиной, она сейчас живет в Новосибирске, она призналась, что 10 лет прожила там и впервые наелась, когда они оттуда уехали. Бывшая виссарионовка Елена Мельникова даже написала книгу о своей жизни там.

Председателем Черемшанского сельсовета полтора года назад был ставленник Виссариона.

- Я его спрашиваю: «Вы последователь или мирской?» Он мне: «Мирской, мирской, все у нас хорошо». А я чувствовала, что он говорит неправду. Мне потом уже рассказали в администрации Курагинского района, что он виссарионовец и к тому же многоженец. А после того, как вышла моя статья в интернете, еще и угрожал мне.

Храм Города Солнца - шедевр русского деревянного зодчества. Учение Виссариона (Последний Завет)

И что теперь...

Накануне, 22 сентября, Виссариона и двух его помощников Вадима Редькина и Владимира Ведерникова, задержали и увезли в Новосибирск. Следственные действия будут проводиться там. Руководителям общины предъявят обвинение за «создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам».

Храм в тайге Фото: Васелин ДАОВ

А что дальше? Что будет с общиной? Прогнозировать - неблагодарное дело, события ведь могут развиваться по разному – люди сами решат. Последователи могут разъехаться, а могут остаться на насиженном месте. По большому счету, чтобы жить, Виссарион под боком им не нужен. Сколько сейчас там мастеров, сколько людей с золотыми руками собрались в одном месте. Для них-то ничего не поменялось. Поживем, увидим.

Обряд виссарионовцев Фото: Олег БУХАРОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Виссарион: кто такой и что о нем известно

Кто же такой Виссарион, которого называют кто мессией, а кто – лжепророком? Что происходит в созданном им «Городе Солнца»? Почему на его задержание, для которого были брошены такие силы, вызвало бурную реакцию? Что есть правда и вымысел об этом человеке и его общине? (подробнее).

Что нашли в домах у «праведника» Виссариона и его сподвижников: оружие, кучу денег и игрушки для взрослых

Крупномасштабная спецоперация под Красноярском в одной из самых закрытых общин России закончилась задержанием трех подозреваемых: их судьбу будет решать суд в Новосибирске, куда троицу доставили на вертолете (подробнее).

«Появились двое недовольных, сочиняют все!»: лже-Христос Виссарион выступил на суде с пламенной речью

Сергей Тороп, который считает себя мессией, может несколько месяцев провести в СИЗО (подробнее).

Как и чем жила община задержанного Виссариона, создателя «Города Солнца»

В 1991 году бывший гаишник Сергей Тороп провозгласил себя Иисусом Христом и привел своих последователей в глухую тайгу. В место не тронутое цивилизацией и людьми. Он построил «Город Солнца» на берегу озера Тиберкуль в Курагинском районе Красноярского края (подробности).

Гибель младенца и сошедшие с ума адепты: в чем обвиняют Виссариона, который объявил себя сибирским Христом

Его вместе с соратниками везут из Красноярского края в Новосибирск. Здесь суд решит — арестовывать ли сектанта или оставлять на свободе (подробнее).

Почему задержали главу «Города Солнца» Виссариона

В феврале 2020 года в общине уже проводились обыски (подробнее).