Последние новости Красноярска на 14 сентября 2021: пожар на Дорожной, ожог уксусом на детской площадке и дата начала отопительного сезона Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 14 сентября 2021.

В Красноярске загорелась крыша бокса авторазборки на улице Дорожной

В Красноярске на улице Дорожной (в районе Калинина) загорелась крыша бокса авторазборки. Густой черный дым с утра заметили сначала жители Октябрьского района, в непосредственной близости к месту пожара. Но вскоре он поднялся выше – и на него обратили внимание уже со всех сторон города. (подробнее)

В городе Шарыпово ребенок получил ожог уксусом прямо на детской площадке

История произошла в прошлое воскресенье, 12 сентября, в Шарыпове, шокирует и удивляет. Ребенок прямо на детской площадке получил химический ожог. При этом мама, которая была рядом и оказала ему первую помощь, даже не обратилась в полицию. (подробнее)

Когда в Красноярске дадут отопление 2021: тепло появится в квартирах в сентябре

Обсуждение старта осенне-зимнего периода в Красноярске и крае началось еще в начале сентября. Отопление уже получили жители северных территорий региона. Что касается краевой столицы, здесь вопрос также решен. (подробнее)

В Красноярске после видео с партами на пустыре нашлась земля под строительство школы

Отчаянный жест красноярских родителей из ЖК «Образцово» был услышан. После того, как в социальных сетях появилось видео «открытого урока» на пустыре, земля под строительство школы нашлась. (подробнее)

Четвертая волна коронавируса в Красноярском крае возможна в конце октября

Четвертая волна коронавируса в Красноярском крае возможна, предварительный срок ее прихода – конец октября. Прогнозы строятся на анализе мировой статистики заболеваемости. (подробнее)