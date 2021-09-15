Последние новости Красноярска на 14 сентября 2021: пожар на Дорожной, ожог уксусом на детской площадке и дата начала отопительного сезона
Фото: Мария ЛЕНЦ
«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 14 сентября 2021.
В Красноярске загорелась крыша бокса авторазборки на улице Дорожной
В Красноярске на улице Дорожной (в районе Калинина) загорелась крыша бокса авторазборки. Густой черный дым с утра заметили сначала жители Октябрьского района, в непосредственной близости к месту пожара. Но вскоре он поднялся выше – и на него обратили внимание уже со всех сторон города. (подробнее)
В городе Шарыпово ребенок получил ожог уксусом прямо на детской площадке
История произошла в прошлое воскресенье, 12 сентября, в Шарыпове, шокирует и удивляет. Ребенок прямо на детской площадке получил химический ожог. При этом мама, которая была рядом и оказала ему первую помощь, даже не обратилась в полицию. (подробнее)
Когда в Красноярске дадут отопление 2021: тепло появится в квартирах в сентябре
Обсуждение старта осенне-зимнего периода в Красноярске и крае началось еще в начале сентября. Отопление уже получили жители северных территорий региона. Что касается краевой столицы, здесь вопрос также решен. (подробнее)
В Красноярске после видео с партами на пустыре нашлась земля под строительство школы
Отчаянный жест красноярских родителей из ЖК «Образцово» был услышан. После того, как в социальных сетях появилось видео «открытого урока» на пустыре, земля под строительство школы нашлась. (подробнее)
Четвертая волна коронавируса в Красноярском крае возможна в конце октября
Четвертая волна коронавируса в Красноярском крае возможна, предварительный срок ее прихода – конец октября. Прогнозы строятся на анализе мировой статистики заболеваемости. (подробнее)