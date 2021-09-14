В Красноярске после видео с партами на пустыре нашлась земля под строительство школы Фото: ИВАНОВА Диана

Отчаянный жест красноярских родителей из ЖК Образцово был услышан. После того, как в социальных сетях появилось видео «открытого урока» на пустыре, земля под строительство школы нашлась. Напомним, что накануне активисты-родители вынесли и установили возле своих новостроек 11 парт и усадили за них ребятишек, а затем провели им урок у доски, сняв все это на видео.

А предыстория такова: когда они приобретали квартиры в строящемся микрорайоне от «СМ.Сити» несколько лет назад, застройщик показывал им подробный план будущего, где были означены и школа, и садик, и бассейн. Все это должно было появиться к 2017 году. Но на дворе 2021 год, а обещанного нет и не предвидится.

На сессии городского Совета, проходящей сегодня, 14 сентября, депутаты подняли этот вопрос. Выяснилось, что земля школу в ЖК «Образцово» есть, но она принадлежит частному лицу. 2,5 года власти города ведут переговоры с ним, чтобы обменять на другой участок. Если удастся завершить эту сделку, то школа будет готова к 2024 году.

Такая же ситуация в микрорайоне «Южный берег»: все та же компания «СМ.Сити», продавая строящиеся квартиры, также обещала в перспективе новую большую школу под боком. А вместо этого застроила отведенный под нее участок новыми высотками. Для школы теперь места нет. Ну, разве что засыпать Абаканскую протоку.

И ведь эта же компания сейчас застраивает микрорайон «Новый Академгородок». И похоже ситуация со школой там повторяется.