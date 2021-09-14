В городе Шарыпово ребенок получил ожог уксусом прямо на детской площадке

В Шарыпово ребенок обжегся уксусом прямо на детской площадке Фото: Мария ЛЕНЦ

История, которая произошла в прошлое воскресенье, 12 сентября, в Шарыпове, шокирует и удивляет. Ребенок прямо на детской площадке получил химический ожог. При этом мама, которая была рядом и оказала ему первую помощь, даже не обратилась в полицию.

Детская площадка находится в сквере, на отрытом пространстве, подойти к ней может любой. По словам мамы Натальи, воскресным вечером ее 8-летний сын играл здесь вместе с другом, а сама женщина общалась с другими взрослыми неподалеку. Скатившись с горки, мальчик закричал и со словами «больно, жжет» подбежал к маме. Она уверяет: поначалу подумала, что он стер себе руку или что-то другое. А потом чувствовала сильный запах уксуса. Быстро сняла с сына штанишки, так как жидкость пропитала их насквозь и попала на ягодицы, и на машине привезла его домой, где и вызвала медиков.

Женщина переживает: сейчас ребенок не ходит в школу, ожоги ему лечат аэрозолями. Серьезных последствий удалось избежать. Но страшно подумать, какие были бы последствия, если бы жидкость попала в глаза.

В этой истории есть вопросы. Почему мама уверена, что это был именно уксус? Химических жидкостей с похожим запахом немало. Но даже если и уксус, то какой? И как он оказался на детской горке? И почему Наталья, вместо того, чтобы вызвать полицию, начала рассказывать о происшествии в соцсетях и затем телеканалу «Енисей»? Почему она считает, что установить виновников происшествия невозможно из-за отсутствия камер наблюдения? Неужели не хочет, чтобы их нашли и наказали, тем самым предотвратить другие возможные случаи.

Тем не менее, информация дошла до полиции и теперь по факту получения ожога малолетним ребенком в Шарыпово проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Девятилетняя девочка погибла на детской площадке в Якутии

В Якутии погибла 9-летняя девочка, прямо на детской площадке. Что это – несчастный случай или халатность взрослых, которые не обеспечили безопасность игровой зоны? В этом сейчас будут разбираться и следственные органы, и надзорные (подробнее).

В Красноярске очевидцы сняли, как на детской площадке женщина несколько раз пнула ребенка

Видео, от которого становится не по себе, прислали жители Красноярска Новостям ТВК. Средь белого дня на детской площадке женщина пинает ребенка. На вид сложно определить, сколько ему лет, но не более четырех (подробнее).