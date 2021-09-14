В Красноярске загорелась крыша бокса авторазборки на улице Дорожной Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на улице Дорожной (в районе Калинина) загорела крыша бокса авторазборки. Есть угроза того, что огонь перекинется на соседние строения. Об этом сообщает пресс-службе ГУ МЧС России по краю. Туда направлены пожарные расчеты. Звенья газодымозащитной службы проводят проверку.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Густой черный дым с утра заметили сначала жители Октябрьского района, в непосредственной близости к месту пожара. Но вскоре он поднялся выше – и на него обратили внимание уже со всех сторон города. Красноярцы еще помнят февральскую трагедию на складе автозапчастей «Автотрейд» на улице Калинина, когда площадь пожара с 800 квадратных метров (на момент приезда первых пожарных расчетов) увеличилась почти о 4 тысяч квадратов. При тушении погибли четверо: трое пожарных и один работник склада.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В настоящее время, как сообщают корреспонденты «Комсомольской правды»-Красноярск, место ЧП на улице дорожной оцепили полицейские. Зафиксированы два хлопка или взрыва. Подробности уточняются.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

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