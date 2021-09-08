После пожара на заимку Агафьи Лыковой вылетел вертолет со спасателями. Фото: Даниил Барашков

Сегодня, 8 сентября, чуть свет на заимку к Агафье Лыковой вылетел вертолет МЧС России Ми-8. На его борту – спасатели, представитель санитарной авиации и сотрудники заповедника «Хакасский», на территории которого и «прописана» знаменитая отшельница.

- Улетели рано утром. Их задача выяснить, что произошло на заимке, все осмотреть, составить протокол. Сама Агафья не пострадала, как нам известно. Перепугалась, понятное дело, но туда медик полетел – осмотрит ее, - рассказывает «Комсомольской правде»-Красноярск пресс-секретарь заповедника Ульяна Потылицина.

Старый дом Агафьи. Фото: Даниил Барашков

Напомним, что накануне, 7 сентября, около 22 часов появилась пугающая информация о том, что на заимке произошел пожар. Обрывочно: горят два строения, сама отшельница не пострадала, у нее по соседству живут трое мужчин, причина пожара – свечка... Подробностей никаких, потому что в тех местах связи нет. Предположительно, сигнал поступил с радиотелефона, который Агафье много лет назад оставили для экстренных случаев. И ведь пожарных не отправишь – туда либо по воздуху, либо по реке.

Спасатели и сотрудники заповедника должны составить полную картину происшествия. Медик осмотрит отшельницу, может, что-то нужно. Хотя к современной медицине Агафья относится настороженно: «не можно».

В администрации Таштагольского района (это Кемеровская область, географически заимка находится там) нас порадовали:

- Буквально в течение часа туда вылетит вертолет с продовольствием. Николай Седов туда направляется, его Агафья хорошо знает, доверяет ему. Он осмотрит там все, узнает, что нужно, может, потребуется ремонт. Дальше по факту будем решать, что делать дальше.

Николай Седов – сын Ерофея Седова. Когда-то Ерофей был геологом, одним из тех, кто в 1978 году обнаружил в глухой тайге семью отшельников-старообрядцев Лыковых. Потом отошел от мира и поселился в соседях. Долгое время был другом и помощником Агафьи, умер в 2015 году в возрасте около 80 лет. После его смерти Николай Ерофеевич время от времени навещает Агафью Карповну.

Директор заповедника "Хакасский" Виктор Непомнящий с любой оказией навещает отшельницу. Фото: Виктор Непомнящий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На таежной заимке отшельницы Агафьи Лыковой произошел пожар

Тревожное сообщение поступило из заповедника «Хакасский» около 22 часов вечера 7 сентября: на таежной заимке отшельницы Агафьи Лыковой произошел пожар. Сгорели две постройки, огонь перекинулся на третью (подробнее).

У отшельницы Агафьи Лыковой пополнение: полная изба котят!

О последнем визите к Агафье Карповне рассказал директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий. О ее заботах, подарках и пополнении в хозяйстве (подробнее).

«Помогать ей – это и есть милосердие»: Агафье Лыковой построили новую баню и печь

2021 стал для знаменитой отшельницы, 77-летней Агафьи Лыковой годом больших, - да, сказать больше, невероятных перемен. Она переехала в большой новый дом из полуразвалившейся избушки, построенной еще ее отцом. Но на этом новшества не заканчиваются (подробнее).

Агафья Лыкова переехала в новый дом: новоселье отметили квасом и компотом

За судьбой Агафьи Лыковой следят в нашей стране многие и делятся ровно на два лагеря: одни считают, что таежную отшельницу нужно силой увезти на Большую землю, чтобы не тратиться на помощь, другие категорически против и уверены, что важно оставить ее там, где она привыкла, и всячески ее поддерживать, ведь это и есть милосердие (подробнее).