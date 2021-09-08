Жительница Красноярска, ударившая девочку ножницами в висок, предстанет перед судом. Стопкадр видео

Дело жительницы Красноярска, которая заставила на коленях извиняться мальчика перед своим сыном, а также ударившая ножницами девочку, предстанет перед судом. Ее обвиняют в покушении на убийство малолетнего и в нанесении побоев, лицом подвергнутым административному наказанию.

Напомним, что 13 июня женщина избила 9-летнего мальчика, который якобы обидел ее 5-летнего сына. После этого она поставила его на колени и заставила извиняться перед ребенком. Инцидент попал на видео и разлетелся по соцсетям.

Поведение женщины вызвало бурю негодования среди красноярцев. Ей пришлось извиняться за свою выходку на камеру, но это не спасло. Вскоре ее делом занялись следователи. Было заведено уголовное дело, а затем стало известно о втором инциденте.

Оказалось, что 18 июня 2021 года женщина пришла на детскую площадку пьяной вместе со своим сыном. Девочка, игравшая неподалеку, сделала мальчику замечание, чем вызвала гнев нетрезвой красноярки. Тогда женщина вытащила из своей сумочки маникюрные ножницы и дважды ударила им обидчицу сына в висок.

Следователи квалифицировали это, как покушение на убийство малолетнего. Девочку спасли взрослые, ставшие свидетелями происшествия. Малышку госпитализировали и наложили несколько швов.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - передают в СК по Красноярскому краю и Хакасии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Поставила чужого ребенка на колени для извинений: жительница Красноярска решила прилюдно воспитать обидчика её 5-летнего сына

Толпа детей, в центре которой стоит взрослая жительница Красноярска, крепко удерживающая чужого ребенка. Она утверждает, что напуганный мальчик обидел её 5-летнего сына и устраивает прилюдное унижение, заставляя малыша встать на колени и произнести слова извинения. (подробнее)

Жительнице Красноярска, заставившей прилюдно извиняться 9-летнего мальчика на коленях, грозит реальный срок

Женщина заставила 9-летнего мальчишку встать на колени и извиняться перед её 5-летним сыном в качестве воспитательных мер. Как сообщают в МВД, мама пострадавшего мальчика написала заявление, сейчас «воспитательнице» грозит реальный срок. (подробнее)

«Я сильно извиняюсь»: красноярская «яжмать», поставившая на колени чужого ребенка в воспитательных целях, покаялась на камеру

На улице, в присутствии нескольких человек (в том числе детей и подростков), с сигаретой в зубах она «прессовала» 9-летнего мальчика. Вцепившись в его шею, затем в ухо, она насильно прижала его к земле, поставила на колени и заставила извиняться. (подробнее)

Избила 12-летнюю девочку: на жительницу Красноярска, поставившую ребенка на колени ради извинений, заведено уже второе уголовное дело

Всё новыми страшными подробностями обрастает прогремевшая на весь Красноярский край история об унижении ребенка. Жительница краевой столицы 13 июня насильно поставила 9-летнего школьника на колени, чтобы мальчик извинился перед её 5-летним сыном. (подробнее)