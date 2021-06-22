«Я сильно извиняюсь»: красноярская «яжмать», поставившая на колени чужого ребенка в воспитательных целях, покаялась на камеру

Красноярскую «яжмать», поставившую на колени чужого ребенка в воспитательных целях, задержали. Стоп-кадр видео

- Я хочу от всего сердца перед вами извиниться за то, что поступила так с вашими детьми, простите меня, пожалуйста. Я еще лично перед вами извинюсь, когда вас увижу. Будут извиняться перед вами и вашими детьми. Простите меня, пожалуйста, - молодая женщина, опустив на лице маску, тихим голосом произносит на камеру слова сожаления. Сама покорность.

А неделю назад ее было не узнать. На улице, в присутствии нескольких человек (в том числе детей и подростков), с сигаретой в зубах она «прессовала» 9-летнего мальчика. Вцепившись в его шею, затем в ухо, она насильно прижала его к земле, поставила на колени и заставила извиняться. Мальчишка был напуган, а его тонкий голос дрожал: «Пожалуйста, прости меня, пожалуйста, прости меня». А перед ним стоял пятилетка – именно ему, по мнению «яжматери», мальчик нанес смертельное оскорбление. Несколько взрослых попытались заступиться, но откуда-то появился агрессивный мужчина, налетел и стал кидаться на них с кулаками. То ли муж, то ли сожитель женщины.

Эта неприглядная история произошла 13 июня, а спустя неделю видео появилось в социальных сетях и тут же разлетелось по пабликам и мессенджерам, вызвало массу возмущения. Мать униженного ребенка написала заявление в полицию, сейчас этим случаем занимается следком.

35-летняя «героиня» ролика, как выяснись, уже имеет проблемы с законом. Не так давно она была подвергнута административному наказанию по статье «Побои». Оказывается, в состоянии сильного алкогольного опьянения она «на почве личных неприязненных отношений» (это формулировка официального релиза) избила чужую 12-летнюю девочку.

Известно, что у женщины двое детей – 5 и 8 лет. «Яжмать» оказалась далеко не образцовой матерью. Ранее ее штрафовали за неисполнение родительских обязанностей. Сейчас отдел ПДН принял решение об изъятии обоих детей из семьи, они помещены в социальный центр. На саму женщину заведено уголовное дело «Побои», ей грозит до двух лет лишения свободы. А сейчас стало известно, что саму женщину задержали.

- В настоящее время подозреваемая задержана, следствие вышло в суд ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде домашнего ареста, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

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