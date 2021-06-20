Поставила чужого ребенка на колени для извинений: жительница Красноярска решила прилюдно воспитать обидчика её 5-летнего сына

Фото: скриншот с видео

Толпа детей, в центре которой стоит взрослая жительница Красноярска, крепко удерживающая чужого ребенка. Она утверждает, что напуганный мальчик обидел её 5-летнего сына и устраивает прилюдное унижение, заставляя малыша встать на колени и произнести слова извинения. Шокирующее видео моментально разошлось в соцсетях.

На кадрах видно, что женщина с сигаретой в зубах довольно некрепко стоит на ногах, но с силой прижимает напуганного мальчишку рукой за шею, а затем перехватывает за ухо. Вокруг множество детей и подростков, но никто не влезает.

- Пожалуйста, прости меня! – повторяет ребенок за удерживающей его женщиной. По голосу слышно, что еще немного и он просто расплачется от страха.

- За что ты извиняешься?! – продолжает «воспитывать» чужого сына красноярка.

Через пару мгновений появляется прохожая, которую поражают варварские методы жительницы города. Она решает вступиться за ребенка, завязывается скандал. Женщина требует отпустить мальчика, но никто этого делать не собирается. В разборки включаются подростки, а затем и неизвестно откуда взявшиеся мужчины. Начинается серьезная драка.

Мама пострадавшего мальчика обратилась в полицию и написала заявление, указав, что неизвестная женщина причинила телесные повреждения её 9-летнему сыну. В пресс-службе МВД пояснили, что инспекторы по делам несовершеннолетних провели комплекс необходимых мероприятий и установили свидетелей происшествия и лицо, причинившее ребенку физическую боль. Помимо этого было назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести причинённого вреда здоровью мальчика.

На инцидент мгновенно отреагировал Следственный комитет. Сейчас проводится доследственная проверка. Корреспонденту «Комсомольской правды» пояснили в пресс-службе ведомства, что на данный момент выполняются проверочные мероприятия с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время будут установлены все участники конфликта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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