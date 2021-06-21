Избила 12-летнюю девочку: на жительницу Красноярска, поставившую ребенка на колени ради извинений, заведено уже второе уголовное дело

Фото: Скриншот с видео

Всё новыми страшными подробностями обрастает прогремевшая на весь Красноярский край история об унижении ребенка. Жительница краевой столицы 13 июня насильно поставила 9-летнего школьника на колени, чтобы мальчик извинился перед её 5-летним сыном. А 18 июня в полицию сообщили, что эта же женщина избила 12-летнюю девочку «из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений». Причем эта дамочка была сильно пьяна.

В МВД рассказали, что в отношении 35-летней красноярки заведено уже второе уголовное дело по статье «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию». – одно за причинение телесных повреждений 9-летнему ребенку, второе – за избиение 12-летней девочки.

Известно, что подозреваемая ранее привлекалась к ответственности по административным статьям «Побои» и «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Сотрудники ПДН поспешили изъять у буйной красноярки двоих детей – 5 и 8 лет - из семьи.

Напомним, что видео с дикими и никак не укладывающимися в голове действиями взрослой женщины взорвало соцсети. На кадрах видно, как стоит толпа детей и подростков. В центре взрослая жительница Красноярска, крепко удерживающая чужого ребенка за шею. Она утверждает, что напуганный мальчик обидел её 5-летнего сына и устраивает прилюдное унижение, заставляя малыша встать на колени и произнести слова извинения. Напуганному мальчику не остается ничего другого, как подчиниться.

Мама ребенка написала заявление в полицию, там завели первое уголовное дело. К выяснению всех обстоятельств также подключился Следком, ведомство проводит проверку.

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Поставила чужого ребенка на колени для извинений: жительница Красноярска решила прилюдно воспитать обидчика её 5-летнего сына

- Пожалуйста, прости меня! – повторяет ребенок за удерживающей его женщиной. По голосу слышно, что еще немного и он просто расплачется от страха.

- За что ты извиняешься?! – продолжает «воспитывать» чужого сына красноярка. (Подробнее)

Жительнице Красноярска, заставившей прилюдно извиняться 9-летнего мальчика на коленях, грозит реальный срок

Уголовное дело заведено в отношении 35-летней жительницы Красноярска, прилюдно унижавшей чужого ребенка на улице. Женщина заставила 9-летнего мальчишку встать на колени и извиняться перед её 5-летним сыном в качестве воспитательных мер. Как сообщают в МВД, мама пострадавшего мальчика написала заявление, сейчас «воспитательнице» грозит реальный срок. (Подробнее)