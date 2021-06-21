Жительнице Красноярска, заставившей прилюдно извиняться 9-летнего мальчика на коленях, грозит реальный срок

Фото: скриншот видео

Уголовное дело заведено в отношении 35-летней жительницы Красноярска, прилюдно унижавшей чужого ребенка на улице. Женщина заставила 9-летнего мальчишку встать на колени и извиняться перед её 5-летним сыном в качестве воспитательных мер. Как сообщают в МВД, мама пострадавшего мальчика написала заявление, сейчас «воспитательнице» грозит реальный срок.

Видео с дикими и никак не укладывающимися в голове действиями взрослой женщины взорвало соцсети. На кадрах видно, как стоит толпа детей и подростков. В центре взрослая жительница Красноярска, крепко удерживающая чужого ребенка за шею. Она утверждает, что напуганный мальчик обидел её 5-летнего сына и устраивает прилюдное унижение, заставляя малыша встать на колени и произнести слова извинения. Напуганному мальчику не остается ничего другого, как подчиниться.

В момент «воспитания» появляются взрослые прохожие. Женщину поражают варварские методы жительницы города. Она решает вступиться за ребенка, завязывается скандал. Красноярка требует отпустить мальчика, но никто этого делать не собирается. В разборки включаются подростки, а затем и неизвестно откуда взявшиеся мужчины. Начинается серьезная драка.

Мама мальчика еще до выхода видео обращается в полицию, где начинают проводить проверку. Оказывается, 35-летняя жительница уже была подвергнута административному наказанию по статье «Побои». В ведомстве приняли решение завести уголовное дело «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию». Женщине грозит до 3 месяцев ареста.

После публикации видео в сети, на ситуацию мгновенно отреагировал Следком. Там также проводится доследственная проверка, но пока о её результатах ничего не сообщается.

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- Пожалуйста, прости меня! – повторяет ребенок за удерживающей его женщиной. По голосу слышно, что еще немного и он просто расплачется от страха.

- За что ты извиняешься?! – продолжает «воспитывать» чужого сына красноярка. (Подробнее)