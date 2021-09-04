Последние новости Красноярска на 3 сентября 2021: программа «В центре Мира», дорожные перекрытия на выходных и День Столбов Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 3 сентября 2021.

Опубликована программа мероприятия «В центре Мира» на грядущие выходные

Программа «В центре Мира» в Красноярске на выходные 4-5 сентября 2021 уже опубликована. Список мероприятий проекта очень обширный. Публикуем, чем можно заняться на пешеходном проспекте Мира на грядущих выходных в Красноярске. (подробнее)

В Красноярске на выходных перекроют движение на Семафорной и Северной

В Свердловском и Железнодорожном районах Красноярска на выходных перекроют проезд. Под ограничения попадают участки двух важных улиц – Семафорной и Северной. (подробнее)

В Красноярске на выходных отметят «День Столбов»

День Столбов в Красноярске 2021 отметят на грядущих выходных 4 и 5 сентября. В паблике национального парка «Красноярские Столбы» опубликовали программу мероприятий на праздник. Рассказываем, чем заняться на Столбах в субботу и воскресенье. (подробнее)

Один погиб и четверо в больнице: на дороге Норильск-Алыкель произошло смертельное ДТП

Смертельное ДТП произошло на автодороге Норильск-Алыкель.Там «Тойота Королла» вылетела на встречную волосу и врезалась на полном ходу в МАЗ. Удар был настолько сильный, что на месте от него скончался водитель «Тойоты». Его пассажиры также пострадали все доставлены в больницу. (подробнее)

В Красноярском крае задержали убийцу, скрывавшегося 19 лет

В Красноярском крае задержали убийцу, скрывавшегося 19 лет. Летом 2002 года он расправился со своей знакомой, а ее тело спрятал в вентиляцию, чтобы замести следы, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии. (подробнее)