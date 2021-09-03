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Происшествия3 сентября 2021 7:03

Один погиб и четверо в больнице: на дороге Норильск-Алыкель произошло смертельное ДТП

«Тойота Королла» вылетела на встречку и врезалась в МАЗ
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Один погиб и четверо в больнице: на дороге Норильск-Алыкель произошло смертельное ДТП

Один погиб и четверо в больнице: на дороге Норильск-Алыкель произошло смертельное ДТП

Фото: ГИБДД России по Красноярскому краю

Смертельное ДТП произошло на автодороге Норильск-Алыкель.Там «Тойота Королла» вылетела на встречную волосу и врезалась на полном ходу в МАЗ.

Удар был настолько сильный, что на месте от него скончался водитель «Тойоты». Его пассажиры также пострадали все доставлены в больницу.

Удар был настолько сильный, что на месте от него скончался водитель «Тойоты»

Удар был настолько сильный, что на месте от него скончался водитель «Тойоты»

Фото: ГИБДД России по Красноярскому краю

- Госпитализированы в медицинское учреждение четыре пассажира 54 лет, 45 лет, 21 года и 18 лет. Водитель автомобиля «МАЗ» не пострадал, - рассказали в ГИБДД края.

Сотрудники Госавтоинспекции в настоящий момент выясняют все обстоятельства происшествия, движение на данном участке осуществляется реверсивно по одной полосе.

Удар был настолько сильный, что на месте от него скончался водитель «Тойоты»
Видео: ГИБДД Красноярского края