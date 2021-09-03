Где перекроют движение в Красноярске 4-5 сентября 2021: проезда не будет на улицах Семафорная и Северная Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свердловском и Железнодорожном районах Красноярска на выходных перекроют проезд. Под ограничения попадают участки двух важных улиц – Семафорной и Северной. В СГК сообщают, где перекроют движение в Красноярске 4-5 сентября.

В СГК сообщают, что дорожные перекрытия на грядущих выходных, связанны с ремонтом теплосетей.

В Свердловском районе Красноярска будет перекрыт участок на Семафорной. Проезда не будет с вечера 3 по утро 6 сентября через перекресток с Матросова в сторону Пашенного. Объехать можно через Матросова по кольцу на Предмостной площади. Схема перекрытия здесь.

Перекрытие на Семафорной. Фото: СГК

В Железнодорожном районе движение будет перекрыто на улице Северная. Проезд закрыт между улицами Северо-Енисейской и Щетинкина рядом с магазином «Вираж» на участке длиной в 45 метров. Объехать участок можно по Озерной. Более подробно по ссылке.

Перекрытие на Северной. Фото: СГК

Энергетики напоминают, что перекрытыми остаются еще несколько участков в Красноярске:

- на Семафорной – на въезде в Пашенный;

- на Красрабе у остановки «Возрождение кредит»;

- на перекрестке Сурикова и Карла Маркса.