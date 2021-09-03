Программа «В центре Мира» в Красноярске на выходные 4-5 сентября 2021: мастер-класс по сборке роботов, джаз-рок оркестр и напольный керлинг Фото: Мария ЛЕНЦ

Программа «В центре Мира» в Красноярске на выходные 4-5 сентября 2021 уже опубликована. Список мероприятий проекта очень обширный. Благоволит пешеходным прогулкам и погода. Публикуем, чем можно заняться на пешеходном проспекте Мира на грядущих выходных в Красноярске.

Со схемами движения общественного транспорта можно ознакомиться здесь. Узнать, какие участки проспекта Мира в Красноярске будут перекрыты – тут.

Программа мероприятий на пешеходном проспекте Мира 4-5 сентября 2021

Фото: Мария ЛЕНЦ

В районе сквера Пушкина:

- с 12:00 часов 4 сентября начинает работу площадка телеканала ТВК;

- ближе к 15:00 часам спортивная программа: показательные выступления фехтовальщиков. Затем площадки спортивных клубов Красноярска: регбийные «Красный Яр» и «Енисей-СТМ», баскетбольный «Енисей» и хоккейный «Сокол»;

- 19:00 часов – джаз-оркестр Юлии Барановой.

Проезжая часть проспекта Мира:

- напротив сквера Пушина – напольный керлинг;

- фотозона Чемпионата мира по волейболу.

Зеленое полотно на Кирова:

- с 12:30 4 сентября красноярцы могут поучаствовать в тренировках «Функциональный тренинг», «Зумба» и «DanceFit»;

- мастер-класс по художественной гимнастике;

- возле «Детского мира» всех желающих будут учить сборке роботов.

- около 20:00 часов – летний кинотеатр. Зрителям будут показывать короткометражные фильмы фестиваля «Уличное кино». В перерывах между лентами для посетителей «В центре Мира» проведут квизы «Мама, я в кино!».

Крыльцо у театра Пушкина:

- 4 сентября с 12:00 по 15:30 часов – пешие экскурсии по местам, где своим шедеврам давал жизнь художник Борис Ряузов.

Фото: Мария ЛЕНЦ

У памятника Поздееву:

- 12:00 часов концертно-игровая программа ансамбля «Авсен»;

- ближе к 19:00 часам – музыкальный вечер;

- в 19:00 часов интерактивная площадка телеканала «Енисей».

В переулке Поздеева:

- гостей проекта «В центре Мира» научат делать поделки из бумаги, рисунки на песке и оригами;

- пройдут интерактивные программы «Писатель и художник» и «Нетипичная библиотека»;

- литературная игра для поклонников творчества Сергея Есенина – «Знакомый ваш Сергей Есенин»;

- С 16:00 часов сказочная программа для самых маленьких;

- выставка текстильных работ.

Между улицами Обороны и Диктатуры Пролетариата:

- фестиваль фудтраков. Подробнее здесь.

Добавим, что организаторы «В центре Мира» в Красноярске призывают красноярцев не пользоваться электросамокатами.

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