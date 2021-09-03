Программа «В центре Мира» в Красноярске на выходные 4-5 сентября 2021: мастер-класс по сборке роботов, джаз-рок оркестр и напольный керлинг
Фото: Мария ЛЕНЦ
Программа «В центре Мира» в Красноярске на выходные 4-5 сентября 2021 уже опубликована. Список мероприятий проекта очень обширный. Благоволит пешеходным прогулкам и погода. Публикуем, чем можно заняться на пешеходном проспекте Мира на грядущих выходных в Красноярске.
Со схемами движения общественного транспорта можно ознакомиться здесь. Узнать, какие участки проспекта Мира в Красноярске будут перекрыты – тут.
Программа мероприятий на пешеходном проспекте Мира 4-5 сентября 2021
Фото: Мария ЛЕНЦ
В районе сквера Пушкина:
- с 12:00 часов 4 сентября начинает работу площадка телеканала ТВК;
- ближе к 15:00 часам спортивная программа: показательные выступления фехтовальщиков. Затем площадки спортивных клубов Красноярска: регбийные «Красный Яр» и «Енисей-СТМ», баскетбольный «Енисей» и хоккейный «Сокол»;
- 19:00 часов – джаз-оркестр Юлии Барановой.
Проезжая часть проспекта Мира:
- напротив сквера Пушина – напольный керлинг;
- фотозона Чемпионата мира по волейболу.
Зеленое полотно на Кирова:
- с 12:30 4 сентября красноярцы могут поучаствовать в тренировках «Функциональный тренинг», «Зумба» и «DanceFit»;
- мастер-класс по художественной гимнастике;
- возле «Детского мира» всех желающих будут учить сборке роботов.
- около 20:00 часов – летний кинотеатр. Зрителям будут показывать короткометражные фильмы фестиваля «Уличное кино». В перерывах между лентами для посетителей «В центре Мира» проведут квизы «Мама, я в кино!».
Крыльцо у театра Пушкина:
- 4 сентября с 12:00 по 15:30 часов – пешие экскурсии по местам, где своим шедеврам давал жизнь художник Борис Ряузов.
Фото: Мария ЛЕНЦ
У памятника Поздееву:
- 12:00 часов концертно-игровая программа ансамбля «Авсен»;
- ближе к 19:00 часам – музыкальный вечер;
- в 19:00 часов интерактивная площадка телеканала «Енисей».
В переулке Поздеева:
- гостей проекта «В центре Мира» научат делать поделки из бумаги, рисунки на песке и оригами;
- пройдут интерактивные программы «Писатель и художник» и «Нетипичная библиотека»;
- литературная игра для поклонников творчества Сергея Есенина – «Знакомый ваш Сергей Есенин»;
- С 16:00 часов сказочная программа для самых маленьких;
- выставка текстильных работ.
Между улицами Обороны и Диктатуры Пролетариата:
- фестиваль фудтраков. Подробнее здесь.
Добавим, что организаторы «В центре Мира» в Красноярске призывают красноярцев не пользоваться электросамокатами.
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