В Красноярском крае задержали убийцу, скрывавшегося 19 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае задержали убийцу, скрывавшегося 19 лет. Летом 2002 года он расправился со своей знакомой, а ее тело спрятал в вентиляцию, чтобы замести следы, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

- По данным следствия, к мужчине, проживающему в городе Кодинске пришла его 31 - летняя знакомая. В ходе распития спиртных напитков между ними произошел конфликт, и хозяин дома нанес гостье множественные удары руками и ногами по голове и телу, в результате чего женщина скончалась на месте происшествия. Опасаясь ответственности за содеянное, обвиняемый спрятал тело женщины в вентиляционной шахте дома, где впоследствии погибшая была обнаружена жильцами через несколько дней, - рассказали в пресс-службе ведомства.

На след убийцы тогда вышли сразу, но свою вину он категорически отрицал, а улик против него было недостаточно. Тем не менее, дело не стали приравнивать к нераскрытым и продолжали работать над ним. Было принято решение возобновить предварительное следствие и провести судебную геномную экспертизу (этот метод стал использоваться сравнительно недавно).

- Согласно заключению экспертного исследования установлено, что образцы крови, изъятые в квартире мужчины в 2002 году в ходе осмотра места происшествия, принадлежат его убитой знакомой. В конце августа 2021 года мужчина был задержан оперативными сотрудниками отделения МВД России по Кежемскому району и доставлен к следователю, - добавили в региональном следственном главке.

На допросе после всевозможных отговорок, мужчина все же сознался в убийстве, понимая, что доказательств против него слишком много.

- В результате появления новых возможностей судебной экспертизы, которые были недоступны на момент возбуждения уголовного дела, следователям спустя много лет удалось доказать причастность мужчины к жестокому убийству. Расследование уголовного дела продолжается, - заключили в следственном ведомстве.