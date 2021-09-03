День Столбов в Красноярске 2021: программа мероприятий Фото: Мария ЛЕНЦ

День Столбов в Красноярске 2021 отметят на грядущих выходных 4 и 5 сентября. В паблике национального парка «Красноярские Столбы» опубликовали программу мероприятий на праздник. Рассказываем, чем заняться на Столбах в субботу и воскресенье. Добавим, что на этих выходных в Красноярске можно принять участие в проекте «В центре Мира».

Фото: национальный парк "Красноярские Столбы"

Программа мероприятий на День Столбов в Красноярске 2021

4 сентября:

- 10:00 часов – открытие соревнований День «Столбов» в районе Перевала;

- 11:00-17:00 часов – Взрослый боулдеринг – в районе Первого Столба;

- 18:00 часов – закрытие соревнований День «Столбов» и награждение победителей – на Перевале.

5 сентября:

Мероприятия начнутся в 11:30 часов. Программа праздника еще более насыщенная, чем в субботу. Гостей торжества жду у Восточного входа на Столбы:

- с 11:30 часов – Выставка «Красноярские Столбы». Гостям национального парка покажут 15 произведений известных красноярских художников-пейзажистов;

- с 11:30 – художественный пленэр с интерактивной связью со зрителями;

- 12:00 – 13:00 – концерт специального приглашенной артистки из Швейцарии Элианы Бюрки. Она сыграет на альпийском горне. В это же время состоится концерт Красноярского камерного оркестра Михаила Бенюмова. Зрители смогут оценить симфоническую музыку в природной акустике. Место проведения – Гранитный карьер;

- 13:00 часов – показательные выступления ледолазов;

- 13:00-14:00 – эко-квест «Заповедными тропами». Участники смогут пробежать по 12 познавательными локациям Столбов.

- 14:00 часов – розыгрыш сувениров для участников квеста и закрытие праздника.

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