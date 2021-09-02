Фестиваль фудтраков пройдет в Красноярске 4-5 сентября. Фото: мэрия Красноярска

На грядущих выходные 4-5 сентября в Красноярске пройдет фестиваль фудтраков в рамках проекта «В центре Мира». На площадке между улицами Обороны и Диктатуры пролетариата будут выставлены 17 автомобилей с едой и напитками. Об этом сообщают организаторы проекта.

В мэрии Красноярска поясняют, что фестиваль фудтраков планировалось провести еще в июне, но тогда наступила третья волна коронавируса и мероприятие пришлось «заморозить».

Но на грядущих выходные 17 машин составят целую улицу еды и напитков. Гостям проекта кофе, чай, какао, бургеры, сэндвичи, имбирные пряники, панкейки, турецкий денер и многое другое.

Фудтраки начнут работу на пешеходном проспекте Мира утром в субботу, и будут стоять до 23:00 часов воскресенья.