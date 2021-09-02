С 3 по 5 сентября проспект Мира в Красноярске вновь станет пешеходным
Фото: Мария ЛЕНЦ
На грядущих выходных проспект Мира вновь станет зоной свободной от автомобилей. Об этом сообщает интсаграм-аккаунт проекта «В центре Мира». Участок главной улицы Красноярска отададут пешеходам.
Перекрытие проспекта Мира начнется в пятницу 3 сентября в 20:30 часов. Остановка и стоянка для транспорта будет запрещена уже с 18:30 часов на следующих участках:
- Мира – от Перенсона до Обороны;
- Диктатуры Пролетариата – от Мира до Ленина;
- проезд вдоль Краевой библиотеки – от Мира до Карла Маркса;
- Кирова – от Ленина до здания на Кирова, 23.
Однако остановить свое авто будет разрешено на площади Революции и возле Театральной площади. Программу мероприятий пока не опубликовали, организаторы обещали дать информацию чуть позднее.