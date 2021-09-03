Погода в Красноярске на первые выходные сентября 2021: потепление до +18 градусов, солнце и ветер Фото: ИВАНОВА Диана

Синоптики порадовали красноярцев прогнозом на выходные. Температура немного повысится, а облака отступят, но подует сильный ветер. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на первые выходные сентября. Также мы публиковали прогноз погоды на месяц.

Так, по данным GISMETEO, в субботу 4 сентября в Красноярске днем воздух прогреется до +18 градусов. Ожидается солнечная погода без осадков. Но в город придет сильный ветер. Порывы составят 4-10 метров в секунду. Ночью значительно похолодает, обойдется без заморозков, но столбик термометра опустится до +6 градусов. Атмосферное давление составит 753-754 мм рт.ст.

В воскресенье 5 августа погода не изменится. Синоптики обещают дневную температуру до +18 градусов. Будет светить солнце, дождей не ожидается. Ветер останется сильным, порывы – до 5-11 метров в секунду. Ночью те же +6 градусов. Атмосферное давление 751-754 мм рт.ст.

Прогноз Гидрометцентра в целом схож. В субботу 4 сентября в Красноярске днем будет около +18 градусов. Ожидается малооблачная погода без осадков, но с сильным ветром – 3-6 метров в секунду. Ночью похолодает до +5 градусов, синоптики обещают переменную облачность. Атмосферное давление – 745-746 мм рт.ст.

В воскресенье 5 сентября немного потеплеет – до +19 градусов. Синоптики ожидают солнечную погоду, но с сильным ветром от 5 метров в секунду. Ночью резко похолодает до +4 градусов. Атмосферное давление 741-744 мм рт.ст.

Добавим, что Среднесибирское УГМС предупреждает красноярцев о возможных заморозках до -3 градусов. Также возможны туманы.