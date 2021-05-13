Мэрия Красноярска показала схему перекрытия проспекта Мира на выходных Фото: Мария ЛЕНЦ

Проект «В центре Мира» начнется 5 июня. С этого момента каждые выходные три квартала проспекта Мира станут пешеходными: от Перенсона до Обороны. Для транспорта оставят участок улицы Диктатуры Пролетариата.

В мэрии Красноярска сообщают, что перекрывать проспект будут накануне выходных – с 21:00 часов пятницы. Уже в субботу утром красноярцы смогут прогуляться и выпить кофе на уличных локациях, которые будут доступны, как на тротуарах, так и на проезжей части.

Фото: мэрия Красноярска

В полдень начнется событийная программа. Однако, что именно ждет гостей проспекта Мира, городские власти держат в секрете. Но при этом в пресс-службе добавляют, что программа мероприятий на каждые выходные будет разной. Все локации будут закрываться в 22:00, соблюдая закон о тишине.

Руководитель департамента экономической политики и инвестиционного развития Ирина Антипина рассказала, как на изменения отреагировали предприниматели:

Фото: мэрия Красноярска

- Переговорили с каждым предпринимателем, который попадает в зону перекрытия. Проект вызвал позитивный отклик, тем более в прошлом году у нас был хороший опыт: в период пандемии многие кафе выставили столики на улицу и это было востребовано. На сегодня у нас подтверждено 19 участников проекта, среди них – три магазинчика.

Само собой изменится и схема движения общественного транспорта. Так, автобусы №№ 3,12, 36, 37, 55, 56, 64 и 85, которые двигаются по пр. Мира, в выходные будут ездить по Маркса и Ленина.

Мэр Красноярска Сергей Еремин подчеркнул, что суть проекта состоит в том, чтобы создать новую уличную культуру:

- Я бы очень хотел, чтобы три квартала проспекта стали местом для эмоций от встреч горожан, общения, особого колорита этого пешеходно-прогулочного пространства. Если рассуждать категориями дома, то проспект Мира должен превратиться в гостиную для встреч большой красноярской семьи, - сказал градоначальник.

Мэр также отметил, что идея не будет стоять на месте:

- Проект «В центре Мира» – не догма, он будет развиваться, корректироваться. Понятно, что не обойтись без каких-то шероховатостей, но мы должны пробовать новое, не стоять на месте.