Последние новости Красноярска на 1 сентября 2021: таинственная смерть двоих детей, прогноз погоды на месяц и праздничные линейки в школах Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 1 сентября 2021.

Суши ели все, а умерли только дети: СК выясняет причины трагедии в Красноярском крае

В деревне Малая Тумна, что находится недалеко от районного центра Балахты, 1 сентября хоронят двух детей – девочку 5 лет и ее 6-летнего брата. Накануне в Малой Тумне работали эксперты, осматривали дом, где живет семья, опрашивали возможных свидетелей, делали пометки, выводы. Так что стало причиной смерти? Следов насилия нет, значит, отравление, но чем? Действительно ли некачественные суши? (подробнее)

Бабье лето на весь месяц: в сентябре погода порадует красноярец практически летним теплом

В Красноярске начался первый месяц осени. В городе начинают желтеть листья, а на улице резко похолодало. Лето не задержалось ни на день. Однако синоптики Гидрометцентра призывают красноярцев не грустить по теплым августовским дням. (подробнее)

Как прошли линейки 1 сентября 2021 в школах Красноярска: публикуем лучшие фото

Публикуем лучшие фото и показываем, как прошли линейки 1 сентября 2021 в школах Красноярска. Праздник уже завершился. Кто-то сядет за парты в первый раз, а для кого-то новый учебный год станет последним. В Красноярске отметили День знаний 2021. (подробнее)

В Красноярске сбой системы отслеживания автобусов

В Красноярске вновь произошел сбой системы отслеживания маршрутного транспорта. Горожанам по старой памяти приходится вновь ждать автобусы, троллейбусы и трамваи на остановках вслепую. (подробнее)

«Сгорели две собаки, кот и все вещи»: дом красноярских экстремалов подожгли, им пришлось спасаться, прыгая со второго этажа

Страшное несчастье произошло с парой красноярских экстремалов Валентином Воробьевым и Кариной Тимаргалеевой. Ребята спали в частном доме матери Валентина в деревне Пугачево под Красноярском, как вдруг вспыхнул пожар. Чтобы спастись им пришлось прыгать со второго этажа дома. (подробнее)