«Сгорели две собаки, кот и все вещи»: дом красноярских экстремалов подожгли, им пришлось спасаться, прыгая со второго этажа

Фото: слева tinvorobev, справа living_in_eden

Страшное несчастье произошло с парой красноярских экстремалов Валентином Воробьевым и Кариной Тимаргалеевой. Оба известные люди в спортивных кругах Красноярска – занимаются сноубордом, туризмом, учат детей и взрослых экстремальным видам спорта, держат магазинчик. Могут ли быть враги у таких людей? Могут! Кто-то пытался сжечь их заживо самым циничным способом.

Ребята спали в частном доме матери Валентина в деревне Пугачево под Красноярском, как вдруг вспыхнул пожар. Чтобы спастись им пришлось прыгать со второго этажа дома. В огне пропали все вещи, а их домашние питомцы – два ротвейлера и кот погибли в огне.

Настоящая драма…

Пожар начался на втором этаже в доме молодых людей в ночь на 31 августа. Как раз там, где спали Валентин и Карина. Ребятам удалось спастись, но полностью сгорел дома и магазинчик, который держала мама Валентина:

- Огонь распространился настолько быстро, что им пришлось прыгать из окна второго этажа. С дома огонь перешел на магазин, в который мама больше 20 лет вкладывала все свои средства, время и энергию, - пишет сестра Валентина Юлия.

Помимо вещей у молодой пары в огне погибли домашние животные: две собаки породы ротвейлер и один кот из четырех, судьба остальных неизвестна.

Коты Валентина и Карины, которых сейчас ищут в Пугачево. Фото: ktima.xx

Собаки, к сожалению, погибли. Фото: andrei_bril

После пожара Карина до последнего надеется, что питомцы спаслись. Сейчас их ищут по всей деревне, надежда на то, что они живы есть:

- Сейчас распечатали объявление. Поедем в Пугачево расклеивать и пытаться найти животных. Если у кого-то есть возможность помочь, кто-то находится там, есть свободные полчаса, было бы очень здорово, если бы кто-то помог в поисках. Потому что если нам удастся найти хоть кого-то живого, то всем бы, возможно, стало чуть легче, - сквозь слезы молила молодая девушка.

Найти живым удалось лишь одного кота по кличке Смоки, но спасти его не удалось.

Выжили чудом!

Что касается Валентина и Карины, то они серьезно пострадали. Огонь застал их врасплох, но Валентин сориентировался мгновенно. Он спустил на простынях Карину со второго этажа, а сам бросился спасать питомцев, но понял, что сделать это невозможно. Огонь поглотил практически весь этаж. Весь обожженный он спрыгнул вслед за Кариной. Спасти удалось лишь один автомобиль. Как итог – у Валентина отравление угарным газом и ожоги, у Карины перелом руки и пятки:

- Валентин, спустил Карину на простыни, а сам побежал вниз искать животных... Но уже было поздно, отогнал одну машину из гаража. Валентин в стационаре, отравление угарным газом и ожоги тела. Карина заново сломала руку и кажется пятку из-за падения с простыни, - пишет друг ребят Григорий.

Вердикт сотрудников МЧС – поджог. Да, кто-то попытался сжечь молодых людей заживо. Но зачем? Кому перешли дорогу спортсмены? В этом вопросе предстоит разобраться правоохранителям.

Валентин рассказал, что сейчас находится под капельницей:

- Все сгорело. Успел спустить Карину в окно, выкинуть пару охапок шмоток и некоторое барахло из гаража. Животных в дыму не нашел. Сейчас лежу под капельницей: немного ожог легких, рук, ног и лица.

Друзья и родственники молодой пары сразу начали сбор средств пострадавших. И люди пошли навстречу ребятам. Деньги скидывали даже незнакомцы. Валентин и Карина потеряли буквально все. Но с такими друзьями и отзывчивостью они не пропадут:

- У меня два шока. Первый – понятно почему. Второй – какие нереальные у меня друзья. Люблю всех! Спасибо всем за помощь и поддержку, - написал Валентин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мистика: при пожаре в Якутии огонь уничтожил все вокруг, но пощадил дом известной целительницы

Огонь шел стеной… 7 августа в селе Бясь-Кюёль (это Горный район Якутии) произошла трагедия: из-за сильнейшего ветра лесной пожар перекинулся на жилые дома. Одна за другой постройки вспыхивали, как факелы, люди в панике выбегали на улицу, не успевали спустить с цепи собак, выгнать скот. Был уничтожен 31 дом, без крыши над головой остались почти 200 человек. (Подробнее)

В Красноярском крае сгорел дом для 12 семей

Трагедия для 12 семей в поселке Октябрьский Богучанского района, жителей 2-этажного 12-квартирного брусового дома: сегодня ночью в 01.49 по местному времени загорелась кровля и квартира №5 на 2 этаже примерно на площади 300 кв.м. В доме проживало 12 семей, 25 человек, из них 9 детей, предположительно, все они успели выйти из дома и сейчас находятся у родственников. (Подробнее)

В красноярской Зеленой Роще сгорело сразу четыре квартиры

Возгорание началось вечером 7 августа в Красноярске, в жилом доме по проспекту Ульяновский, 14. Пожар начался в одной из квартир на 7 этаже - по информации МЧС, огонь распространился с балкона - там хранились личные вещи владельцев. (Подробнее)