Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия1 сентября 2021 11:19

«Сгорели две собаки, кот и все вещи»: дом красноярских экстремалов подожгли, им пришлось спасаться, прыгая со второго этажа

Теперь друзья собирают деньги, чтобы возместить ущерб
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Фото: слева tinvorobev, справа living_in_eden

Фото: слева tinvorobev, справа living_in_eden

Страшное несчастье произошло с парой красноярских экстремалов Валентином Воробьевым и Кариной Тимаргалеевой. Оба известные люди в спортивных кругах Красноярска – занимаются сноубордом, туризмом, учат детей и взрослых экстремальным видам спорта, держат магазинчик. Могут ли быть враги у таких людей? Могут! Кто-то пытался сжечь их заживо самым циничным способом.

Ребята спали в частном доме матери Валентина в деревне Пугачево под Красноярском, как вдруг вспыхнул пожар. Чтобы спастись им пришлось прыгать со второго этажа дома. В огне пропали все вещи, а их домашние питомцы – два ротвейлера и кот погибли в огне.

Настоящая драма…

Карина снимает на видео горящий дом

Пожар начался на втором этаже в доме молодых людей в ночь на 31 августа. Как раз там, где спали Валентин и Карина. Ребятам удалось спастись, но полностью сгорел дома и магазинчик, который держала мама Валентина:

- Огонь распространился настолько быстро, что им пришлось прыгать из окна второго этажа. С дома огонь перешел на магазин, в который мама больше 20 лет вкладывала все свои средства, время и энергию, - пишет сестра Валентина Юлия.

Помимо вещей у молодой пары в огне погибли домашние животные: две собаки породы ротвейлер и один кот из четырех, судьба остальных неизвестна.

Коты Валентина и Карины, которых сейчас ищут в Пугачево. Фото: ktima.xx

Коты Валентина и Карины, которых сейчас ищут в Пугачево. Фото: ktima.xx

Собаки, к сожалению, погибли. Фото: andrei_bril

Собаки, к сожалению, погибли. Фото: andrei_bril

После пожара Карина до последнего надеется, что питомцы спаслись. Сейчас их ищут по всей деревне, надежда на то, что они живы есть:

- Сейчас распечатали объявление. Поедем в Пугачево расклеивать и пытаться найти животных. Если у кого-то есть возможность помочь, кто-то находится там, есть свободные полчаса, было бы очень здорово, если бы кто-то помог в поисках. Потому что если нам удастся найти хоть кого-то живого, то всем бы, возможно, стало чуть легче, - сквозь слезы молила молодая девушка.

Найти живым удалось лишь одного кота по кличке Смоки, но спасти его не удалось.

Выжили чудом!

Карина показывает, как дом выглядит после пожара

Что касается Валентина и Карины, то они серьезно пострадали. Огонь застал их врасплох, но Валентин сориентировался мгновенно. Он спустил на простынях Карину со второго этажа, а сам бросился спасать питомцев, но понял, что сделать это невозможно. Огонь поглотил практически весь этаж. Весь обожженный он спрыгнул вслед за Кариной. Спасти удалось лишь один автомобиль. Как итог – у Валентина отравление угарным газом и ожоги, у Карины перелом руки и пятки:

- Валентин, спустил Карину на простыни, а сам побежал вниз искать животных... Но уже было поздно, отогнал одну машину из гаража. Валентин в стационаре, отравление угарным газом и ожоги тела. Карина заново сломала руку и кажется пятку из-за падения с простыни, - пишет друг ребят Григорий.

Вердикт сотрудников МЧС – поджог. Да, кто-то попытался сжечь молодых людей заживо. Но зачем? Кому перешли дорогу спортсмены? В этом вопросе предстоит разобраться правоохранителям.

Просьба в помощи в поисках котов. Видео: Карина ТИМАРГАЛЕЕВА

Валентин рассказал, что сейчас находится под капельницей:

- Все сгорело. Успел спустить Карину в окно, выкинуть пару охапок шмоток и некоторое барахло из гаража. Животных в дыму не нашел. Сейчас лежу под капельницей: немного ожог легких, рук, ног и лица.

В таком состоянии Валентин после пожара. Видео: tinvorobev

Друзья и родственники молодой пары сразу начали сбор средств пострадавших. И люди пошли навстречу ребятам. Деньги скидывали даже незнакомцы. Валентин и Карина потеряли буквально все. Но с такими друзьями и отзывчивостью они не пропадут:

- У меня два шока. Первый – понятно почему. Второй – какие нереальные у меня друзья. Люблю всех! Спасибо всем за помощь и поддержку, - написал Валентин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мистика: при пожаре в Якутии огонь уничтожил все вокруг, но пощадил дом известной целительницы

Огонь шел стеной… 7 августа в селе Бясь-Кюёль (это Горный район Якутии) произошла трагедия: из-за сильнейшего ветра лесной пожар перекинулся на жилые дома. Одна за другой постройки вспыхивали, как факелы, люди в панике выбегали на улицу, не успевали спустить с цепи собак, выгнать скот. Был уничтожен 31 дом, без крыши над головой остались почти 200 человек. (Подробнее)

В Красноярском крае сгорел дом для 12 семей

Трагедия для 12 семей в поселке Октябрьский Богучанского района, жителей 2-этажного 12-квартирного брусового дома: сегодня ночью в 01.49 по местному времени загорелась кровля и квартира №5 на 2 этаже примерно на площади 300 кв.м. В доме проживало 12 семей, 25 человек, из них 9 детей, предположительно, все они успели выйти из дома и сейчас находятся у родственников. (Подробнее)

В красноярской Зеленой Роще сгорело сразу четыре квартиры

Возгорание началось вечером 7 августа в Красноярске, в жилом доме по проспекту Ульяновский, 14. Пожар начался в одной из квартир на 7 этаже - по информации МЧС, огонь распространился с балкона - там хранились личные вещи владельцев. (Подробнее)

ЧППроисшествия: ЧП