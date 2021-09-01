Погода в Красноярске на сентябрь 2021: тепло до +23 градусов, заморозки до -3 и отсутствие осадков Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске начался первый месяц осени. В городе начинают желтеть листья, а на улице резко похолодало. Лето не задержалось ни на день. Однако синоптики Гидрометцентра призывают красноярцев не грустить по теплым августовским дням. Бабье лето не за горами. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске в сентябре 2021.

Но для начала вспомним, каким был минувший август…

Как рассказали «КП-Красноярск» в Гидрометцентре, август 2021 в Красноярске оказался теплее среднего. Температура воздуха была выше нормы на 2,2 градуса и составила +17,4 градуса:

- Август 2021 года продолжил череду теплых августов с 2013 года, - отмечают синоптики.

Более того, минувшее лето также оказалось теплее среднего на 1,1 градуса. Средняя температура составила 17,5 градусов даже, несмотря на холодный июнь.

- Осадков в городе за месяц выпало 75 мм осадков при климатической норме 68 мм. Отклонение от нормы составило 11%, - добавили синоптики.

Чего ждать красноярцам в сентябре 2021

Прогноз погоды в Красноярске в сентябре 2021 следующий:

Средняя температура сентября в Красноярске ожидается в пределах +10 градусов. Это на 1,1% теплее нормы.

Первая декада сентября 2021: ожидается традиционно теплой. Уже к концу недели в Красноярске наступит «бабье лето». Дневные температуры могут составлять около +20-23 градусов. Ночью же синоптики прогнозируют слабоположительную температуру, а в пониженных местах при прояснениях возможны заморозки до -3 градусов.

Вторая и третья декады сентября 2021: со второй декады месяца температура начнет опускаться – днем в среднем около +18 градусов, ближе к октябрю – около +10 градусов, что тоже вполне неплохо. По ночам ожидаются слабоположительные температуры, а временами небольшие заморозки.

Осадки: в Гидрометцентре заявляют, что сентябрь в Красноярске 2021 будет погожим. То есть большого количества осадков синоптики не ожидается. И это также является приятным сюрпризом:

- Практически все дни декады будут погожими без существенных осадков. Дней с осадками по-прежнему будет немного. В целом за сентябрь осадков выпадет около климатической нормы, - передают в красноярском Гидрометцентре.