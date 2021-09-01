В Красноярске сбой системы отслеживания автобусов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вновь произошел сбой системы отслеживания маршрутного транспорта. Горожанам по старой памяти приходится вновь ждать автобусы, троллейбусы и трамваи на остановках вслепую. Не работают ни портал информирования «Красноярскгортранса», зайти на него невозможно. Ни его мобильная версия. Молчит Call-центр. И все другие приложения также не функционируют. В том числе и «Яндекс Карты». Есть нарекания и к работе приложений для оплаты проезда.

В администрации города поясняют, что на сервере «Красноярскгортранса» произошли неполадки, но специалисты уже занимаются этим, стараются их устранить. На это понадобится несколько часов, но когда точно работа всех приложений будет восстановлена, пока неизвестно.

Добавим, что это не первый сбой цифровой техники. Например, подобное было 28 июня этого года. А чуть ранее, 1 мая, горожан также предупреждали о возможных накладках.