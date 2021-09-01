Как прошли линейки 1 сентября 2021 в школах Красноярска: публикуем лучшие фото Фото: Мария ЛЕНЦ

Публикуем лучшие фото и показываем, как прошли линейки 1 сентября 2021 в школах Красноярска. Праздник уже завершился. Кто-то сядет за парты в первый раз, а для кого-то новый учебный год станет последним. В Красноярске отметили День знаний 2021.

Праздничные линейки 1 сентября 2021 в школах Красноярска проходили со скромным размахом. Все из-за коронавирусных ограничений. «КП-Красноярск» удалось побывать на праздничной линейке в СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В одних школах линейки начались примерно в 9:00 часов, другие учебные заведения начали отмечать праздник в 12:00 часов.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Более того, некоторые школы в связи с ковидными ограничениями и вовсе отказались от проведения линеек ко Дню знаний. Но подавляющее число школ решило провести линейки только для первых и одиннадцатых классов.

Первый звонок Фото: Мария ЛЕНЦ

Родителей на линейки в школы не пустили. Опять же – меры предосторожности. Детям пришлось отмечать День знаний друг с другом и с учителями.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Некоторые малыши даже не скрывали скуки. Но что поделать. Главное – безопасность!

Кто-то не выспался Фото: Мария ЛЕНЦ

А кто-то устал сидеть Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, что к счастью родителей, новый учебный год пройдет в стенах школ. Дети наконец-то встретятся с одноклассниками, с учителями. Выглядят ребята воодушевленно.

Поздравляем всех с Днем знаний и желаем родителям, учителям и ученикам счастливого учебного года!

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