Суши ели все, а умерли только дети: СК выясняет причины трагедии в Красноярском крае

«Суши ели все, а умерли только дети»: в Красноярском крае выясняют причины трагедии. Фото: СК России по краю

В деревне Малая Тумна, что находится недалеко от районного центра Балахты, 1 сентября хоронят двух детей – девочку 5 лет и ее 6-летнего брата. Проститься с ними пришло много людей, принесли много цветов. Соседи, знакомые искренне соболезнуют убитой горем матери и бабушке. Слов нет, когда погибают дети – это всегда трагедия. А в данном случае смерть странная, непонятная, в которой много вопросов. И главный из вопросов: от чего?

Накануне в Малой Тумне работали эксперты, осматривали дом, где живет семья, опрашивали возможных свидетелей, делали пометки, выводы. Следственный комитет завел уголовное дело по факту причинение смерти по неосторожности, пока без конкретных обвиняемых. Назначен ряд экспертиз, по результатам которых станет понятно о причинах смерти.

Знакомые говорят: поначалу мать винила во всем себя. Семья благополучная, женщина работает официанткой в местном кафе. Вечером 29 августа, после закрытия, на кухне остались готовые суши и роллы, она решила забрать их с собой домой, порадовать ребятишек. Их у нее трое – есть еще старшая 7-летняя дочь. Ужинали все вместе.

О семье говорят: благополучная. Фото: СК России по краю

Наутро 30 августа все было в порядке. Семья позавтракала, затем мать и бабушка ушли на работу, а дети остались дома одни. В 11 часов бабушка вернулась домой и обнаружила двух младших внуков без признаков жизни. Старшая девочка была жива.

Скорая из Балахты примчалась быстро – между районным центром и Малой Тумной не более 10 километров. Старшую забрали в больницу, откачали – девочке повезло. Младшим констатировали смерть. Сообщили в полицию, там уже вызвали криминалистов из следкома.

Так что стало причиной смерти? Следов насилия нет, значит, отравление, но чем? Действительно ли некачественные суши? Но ведь их ели все, мама с бабушкой тоже, а с ними все в порядке. Или таблетки, бытовая химия, какие-то отравляющие вещества?

В пресс-службе ведомства рассказали:

- В рамках расследования уголовного дела изъяты образцы тканей погибших детей, по которым назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти малолетних, органами следствия приняты меры к ускорению срока проведения экспертных исследований. Кроме того, назначена и проводится токсикологическая судебная экспертиза по образцам продуктов, изъятым в ходе осмотра места происшествия в доме.

Кафе, откуда женщина принесла домой злополучные суши, приехали специалисты из Роспотребнадзора с проверкой. Также взяли на анализ образцы продуктов. Но уже сейчас говорят: едва ли причина в этом. Никто из посетителей этой точки общепита ни до трагедии, на в день ее с жалобами на отравление к медикам не обращался.

Остается ждать результатов экспертиз. «КП» следит за этой историей.

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Следственный комитет расследует уголовное дело по факту гибели двух детей, 5 и 6 лет, в деревне Малая Тумна Балахтинского района. Напомним, что 30 августа мать и бабушка с утра ушли на работу, а когда в 11 часов дня бабушка вернулась домой, она обнаружила внуков уже мертвыми (подробнее).