Дело красноярского бизнесмена Анатолия Быкова будут рассматривать в суде присяжных Фото: Мария ЛЕНЦ

Судебные разбирательства в отношении красноярского бизнесмена и экс-политика Анатолия Быкова должны начаться в скором времени. Свердловский районный суд огласил итоговое решение предварительного заседания. Процесс начнется 12 апреля. До этого времени должная быть сформирована коллегия присяжных заседателей. На чем, собственно, настаивают обвиняемый и его защита.

Напомним, что это речь идет об организации двойного убийства, совершенного летом 1994 года. Это первое уголовное дело, которое завели на Анатолия Быкова в мае 2020 года. По версии следствия, причиной убийства Александра Наумова и Кирилла Войтенко стал конфликт на почве финансовых разногласий. Наумов и Войтенко входили в организованную группировку, которую возглавлял обвиняемый (это, кстати, расследуется в рамках второго уголовного дела). Вскоре после ссоры в машине Быкова прогремел взрыв, он был уверен – это дело рук бывших товарищей. И поручил своему знакомому Владимиру Татаренкову организовать их убийство. А тот подключил к этому Сергея Бакурова и Владимира Чучкова. 24 июня 1994 года на территории Свердловского района Бакуров и Чучков расстреляли из автомата и пистолета машину Наумова и Войтенко.

Интересно, что двумя главными свидетелями обвинения, кстати, стали непосредственные исполнители убийства Владимир Татаренков и Сергей Бакуров. (Первый отсидел в колонии положенные ему 13 лет и вышел в марте 2020 года, незадолго до ареста Быкова. Второй отбывает пожизненное наказание. Третий, Владимир Чучков, до сих пор в бегах и обвинение ему предъявлено заочно).

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