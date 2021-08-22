В Якутии на местах лесных пожаров высадили 10 тысяч саженцев сибирского кедра

В Якутии высадили 10 тысяч саженцев сибирского кедра. Фото: пресс-служба правительства республики

Якутия с ее огромной территорией каждый сезон страдает от лесных пожаров. В нынешнем году последствия стихии стали катастрофичными – масштабы бедствия составили больше 7 миллионов гектаров. На минувшей неделе власти объявили, что стихию, наконец, удалось взять под контроль. Но в лесах по-прежнему остаются лесопожарные подразделения и волонтеры, которые будут биться до полной победы над огнем.

А в Нерюнгринском районе республики, в Хатыминском участковом лесничестве, собрались волонтеры, юные экологи, студенты, школьники, сотрудники лесничеств, ветераны лесной отрасли и представители команды «Молодежки ОНФ». Накануне, 21 августа, там стартовала Всероссийская акция «Сохраним лес». И в рамках этой акции высадили 10 тысяч молодых саженцев сибирского кедра.

- Место выбрали не случайно. В 2008-2009 годы здесь бушевали сильные лесные пожары. Теперь появится новый лес. Мы уделяем максимум внимания восстановлению таких территорий. Всего же в 2021 году в рамках национального проекта «Экология» работы запланированы на общей площади 620 квадратных километров, - отметил первый вице-премьер республики Саха Дмитрий Бердников.

Такие же акции вскоре пройдут и в других районах, в том числе и в столице, городе Якутске.

Глава Якутии Айсен Николаев подчеркнул:

- Этим летом мы в республике всем миром бьемся за нашу тайгу. Говорить о победе пока рано, но благодаря самоотверженному труду всех огнеборцев в последние дни огненная стихия отступает по всем фронтам. Якутская тайга – это достояние всей России. И мы обязаны не только беречь, но и восполнять ее богатства.

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