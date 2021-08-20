Лесные пожары на территории Ленских столбов в Якутии локализованы. Фото: ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)

Пожары на территории Ленских столбов локализованы. Первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян провел авиамониторинг лесопожарной обстановки. Для ликвидации всех очагов возгорания и предотвращения появления новых, в район направлена дополнительная группировка спасателей.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что огонь в природном парке действует с 27 июня. Сложности в тушении представляет ландшафт, здесь невозможно использовать тяжелую наземную технику.

Для информации, Ленские столбы – скалы из известняка высотой до 100 метров на берегу реки Лены, местами и до 200 метров над уровнем воды. Протянулись вдоль реки на 220 километров выше по течению от столицы Якутии. Площадь геологического образования – 1,35 миллиона гектаров. Статус природного парка Ленские столбы приобрели в 1995 году. В 2012 году включены в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Несмотря на то, что Ленские столбы - территория охраняемая, но горят они часто. Так, огонь там тушили в августе 2015 года. Затем в июле 2016 года. Но нынешние пожары превзошли все, что было ранее.