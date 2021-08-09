Почему больше 4 тысяч человек не могут потушить пожары в Якутии. Фото: Лесопожарный центр

Серое небо цепляется за ветки деревьев, погружая в дымку все, что находится на расстоянии сотни метров. Вместо яркого палящего солнца – ровный красноватый круг. Во рту неприятный привкус плюс раздражающий запах гари. И так продолжается уже несколько дней – в Красноярске объявлен режим черного неба. Это – дым от лесных пожаров, которые сейчас полыхают в Якутии. Он накрыл несколько регионов, от Арктики до Урала.

Каждый день из Якутии приносит жуткие сводки. По информации правительства республики, на 9 августа действует более 150 лесных пожаров на общей площади свыше 3,7 миллионов гектаров. Горят не только леса, огонь вплотную подступает к деревням, спасатели эвакуируют жителей. Под угрозой 10 населенных пунктов. Накануне стало известно, что в огне оказались знаменитые Ленские столбы.

В тушении лесных пожаров работают 4 097 человек и 584 единицы техники, также привлечена авиация. Лесные пожарные работают без выходных, днем и ночью. На помощь им прибывают парашютисты-десантники из других регионов, Минобороны также направило свою технику. А синоптики дают неутешительные прогнозы: таких дождей, которые помогут справиться с лесными пожарами, в ближайшем будущем не ожидается. Поэтому рассчитывать приходится на свои силы.

Жуткие фото и видео, где пожарная техника пытается пробиться через пылающий ад, расходятся по социальным сетям. Смотреть на них страшно. А каково людям, которые бросают вызов стихи? Каждый из них рискует жизнью, ведь лесной пожар – непредсказуем. Это только кажется, что нужно залить огонь водой с земли и воздуха и проблема будет решена. На самом деле это для того, чтобы остановить огонь, одной воды недостаточно, нужны и лопаты, и вертолеты, и бензопилы.

При низовом пожаре в основном горит лесная подстилка, которая состоит из травы, опавших листьев, хвои, веток, а также кустарники и нижняя часть древостоя. Такие возгорания тушат водой с ранцевых огнетушителей, засыпают землей, прокладывают, а точнее пропахивают или вскапывают минерализованную полосу шириной от 30 сантиметров до полуметра или пускают встречный огонь. В основном этого бывает достаточно, чтобы пожар остановился. Главное, не было бы ветра. Но самый страшный – это пожар верховой.

- Верховой пожар распространяется не только по верхушкам деревьев, зачастую он охватывает все ярусы древостоя. При сильном ветре огонь разносит на несколько километров. Подступить к нему с земли невозможно, - рассказывает заместитель руководителя Лесопожарного центра Красноярского края Андрей Бамбуленко. – Чтобы остановить его, приходится создавать опорную полосу, проведенную механизировано или с помощью отжига шириной от 10 до 500 метров.

Низовой пожар. Фото: Лесопожарный центр

Почему Якутию не заполонили самолеты, которые залили бы все лесные пожары водой – такой вопрос сейчас задают многие? На самом деле тушить огонь с Бе-200, которая вмещает 12 тонн воды, это не панацея для решения проблемы.

- Эффективность тушения авиацией достигается в том случае, если на земле работают люди, которые дотушивают огонь, - рассказывает Андрей Бамбуленко. – Сброшенная с самолета вода только приостанавливает распространение огня: часть ее испаряется при сливе, часть оседает на кронах деревьев, часть попадает на горящую лесную подстилку, но ее уже недостаточно для результативного тушения. А порой под огромным напором от удара воды горящие ветки разлетаются на большие расстояния. Нужно вовремя обнаружить, куда они разлетелись и оперативно потушить, иначе огонь вспыхнет снова и уже на большей территории.

Вспомним 2019 год (тогда в Красноярском крае сгорело около миллиона гектаров леса). В Красноярск прилетели специализированные самолеты Ил-76 и Бе-200. Они были «привязаны» к аэропорту краевого центра, где заправлялись топливом и водой (Бе-200 мог заправляться прямо из Енисея). Но ограничением было расстояние – воздушные суда охватывали только ту территорию, докуда хватало заправки топлива.

Вот и в случае с Якутией сейчас та же самая проблема – расстояние. Аэропорт находится в Якутске, а горит в тысяче километров от него. Порой на вертолете сложно доставить пожарных в труднодоступную и удаленную местность, где нет пунктов дозаправки.

Как уберечь деревни от пожара? Вообще это сфера ответственности местной власти. Если село находится в непосредственной близости к лесу, в тайге, администрация должна позаботиться о том, чтобы в случае пожара огонь не пришел из леса и наоборот. Должна быть проложена минерализованная полоса шириной до 10 метров вокруг населенного пункта. Если рядом растут деревья – вырубить, выкорчевать. Каждую весну эту полосу вспахивать. Была ли такая минерализованная полоса возле якутского села, которое сгорело, вот вопрос.

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