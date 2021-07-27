Сколько денег требуют с красноярского бизнесмена Анатолия Быкова?

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Расследование нескольких уголовных дел, заведенных в отношении красноярского предпринимателя Анатолия Быкова, подходит к концу. Сейчас предъявляется обвинение, происходит ознакомление с материалами и судебные тяжбы. Быкова обвиняют в организации убийств, а также предъявляются финансовые требования. Одно из последних - 26 июля СК обнародовал данные о неуплате налогов в 60 миллионов рублей. Мы выяснили, какая в общей сложности сумма предъявлена экс-бизнесмену и депутату.

В отношении бизнесмена заявлено сразу 3 гражданских иска. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» адвокат Быкова Алексей Прохоров, в общей сложности с обвиняемого требуют 158 000 000 рублей.

- Заявлен гражданский иск прокуратурой Красноярского края по делу о налоговом преступлении на сумму более 78 000 000 рублей, также гражданский иск от потерпевшей Неколовой – 50 000 000 рублей моральных страданий. Ну и заявлен иск потерпевшим Грабовским на сумму 30 000 000 рублей морального ущерба, - пояснил Прохоров.

Прокуратура края требует от Быкова выплаты налогов в особо крупном размере, которые он намеренно скрывал 3 года от государства. По версии следствия, бизнесмен, как физическое лицо, получил от трех организаций возврат долга (там почти космическая сумма прибыли – 467 000 000 рублей), с которых должен был заплатить свыше 60 000 000 рублей, но этого не сделал. Также он скрыл сумму прибыли как ИП, и там накапал долг 12 000 000 рублей.

Что касается потерпевших, то по одному из уголовных дел, предпринимателя обвиняют в подстрекательстве и покушению на убийство, где потерпевшим является Андрей Грабовский. В октябре 2004 года Быков поручил своему знакомому убить Грабовского. Киллер согласился и стал следить за жертвой, 1 ноября того же года по дороге в поселок Овинный он из автомата Калашникова расстрелял автомобиль Грабовского, но тот сумел скрыться. Спустя столько лет он требует от обвиняемого 30 000 000 рублей, которые, по его мнению, покроют моральный ущерб.

По делу убийства предпринимателя Неколова иск о моральных страданиях подала его вдова – супруга погибшего хочет получить 50 000 000 рублей компенсации. По версии следствия Быков отдал приказ киллеру убрать неудобного конкурента Андрея Неколова, занимавшегося переработкой цветных металлов. Это случилось также в 2004 году в поселке Удачный. За ликвидацию бизнесмен собирался заплатить 50 тысяч долларов. Убийца заказ принял и исполнил, подкараулив жертву. Но Быков гонорар отдал не полностью – а только пятую часть – 10 тысяч долларов.

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