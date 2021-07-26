Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено обвинение из-за невыплаты крупной суммы налогов

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Красноярскому предпринимателю Анатолию Быкову вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК было предъявлено обвинение по уголовному делу из-за неуплаты налогов в особо крупном размере. Как сообщают в ведомстве, свою причастность бизнесмен категорически отрицает.

По версии следствия, с сентября 2014 по июнь 2017 между двумя иностранными компаниями и Быковым, участвующим как физическое лицо, были заключены безвозмездные соглашения и договор об уступке. Две компании уступили предпринимателю права требования долга сразу к трем красноярским организациям, аффилированным Быкову.

Организации-должники успели частично погасить свои почти за 3 года на общую сумму 467 000 000 рублей. Бизнесмен должен был уплатить налог с полученных доходов, но Быков скрыл от государства более 60 000 000 рублей. Было заведено уголовное дело по статье уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере.

В ближайшее время следствие уведомит представителя потерпевшего, обвиняемого и его защитника об окончании предварительного расследования, а также предоставит указанным лицам материалы уголовного дела для ознакомления.

Напомним, что ранее первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ было предъявлено Быкову обвинение по еще одному уголовному делу. Его обвиняют в совершении преступлений по двум статьям «подстрекательство к совершению убийства по найму» и «подстрекательство к покушению на совершение убийства двух лиц, по найму».

Следствие считает, что осенью 2004 года договорился со своим знакомым об убийстве 42-летнего бизнесмена. За исполнение Быков пообещал 50 тысяч долларов. После того, как стороны ударили по рукам, киллер начал выслеживать жертву, чтобы найти наиболее подходящий момент для убийства.

18 января 2005 года, на Ады Лебедевой, 66, исполнитель подкараулил бизнесмена, и четырежды выстрелили в него. После убийства он скрылся. Быков же заплатил киллеру лишь 10 тысяч долларов. Снижение гонорара он объяснил тем, что знакомый затянул с подготовкой убийства.

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