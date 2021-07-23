В Красноярске арестовали имущество Анатолия Быкова еще на 49 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии, имущество Анатолия Быкова арестовано в рамках уголовного дела о подстрекательстве к убийству Андрея Грабовского в 2004 году. Потерпевшая сторона подала гражданский иск о взыскании с Быкова денег в качестве возмещения морального вреда.

В октябре 2004 года Быков поручил своему знакомому убить Грабовского. Киллер согласился и стал следить за жертвой, 1 ноября того же года по дороге в поселок Овинный он из автомата Калашникова расстрелял автомобиль мужчины, но тому удалось скрыться.

Площадь арестованных земель Анатолия Быкова. Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

В связи с этим Центральный районный суд Красноярска арестовал два земельных участка общей площадь более 9 миллионов кв.м в Емельяновском районе и нежилое здание в 33,3 кв.м, расположенное в пригороде Красноярска – в селе Гляден.

Напомним, что ранее суд также арестовал несколько земельных участков, жилой дом и постройки в элитном поселке Удачный, а также несколько нежилых помещений в Емельяновском районе на общую сумму более 50 миллионов рублей. Тогда имущество было арестовано по гражданскому иску потерпевшей стороны в деле о подстрекательстве к убийству Андрея Неколова в 2005 году.

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