В Красноярском крае новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом за все 3 волны: зафиксировано 505 заразившихся за сутки

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Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 505 человек. За все время в регионе зафиксировано 84 637 случаев заражения COVID-19.

За сутки вылечились от коронавируса 199 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 72 538 пациентов. Количество выздоровевших пока отстает от количества зараженных.

Число летальных случаев от ковида остается высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 16 человек. Общей сложности от болезни скончались 4185 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 50 418 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 097 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 897. Проведено тестов на коронавирус всего 3 124 946, из них за последние сутки 13 760., - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.