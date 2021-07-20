Последние новости Красноярска на 19 июля 2021: новые пункты вакцинации, статистика по коронавирусу и смерть Нины Ряузовой Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 19 июля 2021.

В Красноярске открываются еще два внебольничных пункта вакцинации

В Красноярске открываются очередные внебольничные пункты вакцинации. Теперь прививку от коронавируса можно поставить ТК «Мега» на Красноярском рабочем, 27 стр.74 и в ТК «На Свободном». Теперь в Красноярске 11 пунктов вакцинации. (подробнее)

Еще 492 человека заразились коронавирусом за сутки в Красноярском крае

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 199 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 72 737 пациентов. (подробнее)

В Красноярске умерла вдова художника Бориса Ряузова

Вдова легендарного красноярского художника родилась в Куйбышеве 16 ноября 1943 года. Как и муж, Нина Ряузова была известным художником – членом Союза художников России, основательницей, первым директором и хранителем Музея художника Б.Я. Ряузова. (подробнее)

В Красноярском крае средняя зарплата врача составила почти 100 тысяч рублей в месяц

Как сообщают специалисты Красноярскстата, в 2020 году средняя зарплата врача в государственных и муниципальных учреждениях составила 96 534,6 рублей. Средний медицинский персонал зарабатывает 49 250,4 рубля, младший персонал – 47 119,4 рубля. (подробнее)

В центральном районе Красноярска с 20 июля изменится схема движение автобуса №32

Маршрут №32 начнет возить пассажиров по новому маршруту с 08:00 часов 20 июля. Действовать изменения будут до 23:00 часов 1 августа. Это связано с ремонтом теплосетей на Гагарина – от улицы Чернышевского до Зои Космодемьянской. (подробнее)