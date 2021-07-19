В Красноярском крае средняя зарплата врача составила почти 100 тысяч рублей в месяц Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщают специалисты Красноярскстата, в 2020 году средняя зарплата врача в государственных и муниципальных учреждениях составила 96 534,6 рублей. Средний медицинский персонал зарабатывает 49 250,4 рубля, младший персонал – 47 119,4 рубля.

В общей сложности в Красноярском крае в 2020 году работали 14,5 тысяч врачей всех специальностей (14,3 тысячи в 2019 году), 33,1 тысяча работников среднего медперсонала (33,6 тысяч в 2019 году).

- Больше всего в общей численности врачей специалистов терапевтического профиля (24,2% всех врачей края), стоматологов (10%), врачей хирургического профиля (9,8%) и педиатров (9,4%). Среди работников среднего медицинского персонала 70,6% составляли медицинские сестры, - добавили в Красноярскстате.

Также на 2020 год в Красноярском крае работали 125 больниц, 534 поликлиники и 880 ФАПов.

- В больничных организациях было развернуто 23,3 тысячи больничных коек круглосуточных стационаров, что на 1,4 % больше, чем наконец 2019 года. Наибольшая доля в коечном фонде края на конец 2020 года приходилась на койки терапевтического профиля (18,3% общего числа больничных коек), хирургического профиля (17,5%), инфекционные (13,1%) и психиатрические (10,3% общего коечного фонда). Число коек дневных стационаров составило 6,4 тысячи, - добавили статистики.