В Красноярске открываются еще два внебольничных пункта вакцинации Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске открываются очередные внебольничные пункты вакцинации. Теперь прививку от коронавируса можно поставить ТК «Мега» на Красноярском рабочем, 27 стр.74 и в ТК «На Свободном». Теперь в Красноярске 11 пунктов вакцинации.

Работать новые прививочные пункты будут последующему расписанию:

- ТЦ «Мега», пр. Красноярский рабочий, 27, стр. 74. Ежедневно: 10:00-17:00, санитарный день – понедельник;

- ТК «На Свободном», ул. Телевизорная, 1, ежедневно: 10:00-20:00, санитарный день – понедельник.

Более подробно ознакомиться со списком пунктов вакцинации можно, пройдя по ссылке. Также сделать прививку во внебольничных медпунктах могут жители Минусинска, Ачинска, Канска, Норильска и Сосновоборска. Адреса здесь.

- Жители Красноярского края, желающие поставить прививку от коронавирусной инфекции, смогут записаться на вакцинацию одним из удобных для себя способов. Пациент может обратиться по телефону или лично в регистратуру поликлиники. Также записаться можно через личный кабинет на портале www.web-registratura.ru, либо через личный кабинет на едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru. Предварительной записи во внебольничные пункты не требуется, прививку можно поставить в порядке живой очереди. Для вакцинации во всех пунктах при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС, - сообщает пресс-служба минздрава Красноярского края.

Добавим, что вторую прививку необходимо ставить в том же месте, что и первую, через 21 день.

В минздраве отмечают, что на выходных в Красноярск поступило еще 20 тысяч доз вакцины «Спутник V». Запасы внебольничных пунктов вакцинации в Красноярске пополнены.

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