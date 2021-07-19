Еще 492 человека заразились коронавирусом за сутки в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 492 человек. За все время в регионе зафиксировано 85 129 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 199 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 72 737 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 14 человек. Общей сложности от болезни скончались 4199 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 50 415 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 988 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 331. Проведено тестов на коронавирус всего 3 132 747, из них за последние сутки 7801, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.