В Красноярске умерла вдова художника Бориса Ряузова

Фото: Музей художника Б.Я. Ряузова

Как сообщает Музей Ряузова, Нина Васильевна ушла из жизни 18 июля после продолжительной болезни.

Вдова легендарного красноярского художника родилась в Куйбышеве 16 ноября 1943 года. Как и муж, Нина Ряузова была известным художником – членом Союза художников России, основательницей, первым директором и хранителем Музея художника Б.Я. Ряузова.

- С 1966 года Нина Васильевна участвовала в художественных выставках различного уровня. Главной темой творчества Нины Васильевны стал мир цветов. «Ее работы - гимн жизни, в которой прекрасно всё… Чаще Нина Васильевна выбирает не пышные, торжественные растения, а показывает зрителю простые непритязательные полевые цветы - от васильков и подсолнухов до черемухи и ландышей, ведь именно в такой скромной, застенчивой красоте и видна душа русской природы, ее трепетность и очарование», - рассказывают в Музее Ряузова.

С 1995 года Нина Ряузова основала Музей Б.Я. Ряузова. В течение первых 10 лет становления музей, до его официального открытия в 2005 году, Нина Васильевна проводила выставки Ряузова, издавала альбомы. А в 2005 году подарила Красноярску более 200 произведений мужа.

«КП-Красноярск» выражает искренние соболезнования родным и близким Нины Васильевны.