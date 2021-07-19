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Общество19 июля 2021 11:43

В центральном районе Красноярска с 20 июля изменится схема движение автобуса №32

Изменения будут действовать 11 дней
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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Фото: мэрия Красноярска

Фото: мэрия Красноярска

Маршрут №32 начнет возить пассажиров по новому маршруту с 08:00 часов 20 июля. Действовать изменения будут до 23:00 часов 1 августа. Это связано с ремонтом теплосетей на Гагарина – от улицы Чернышевского до Зои Космодемьянской.

- В прямом и обратном направлении автобусы поедут по ул. Гагарина – ул. Чернышевского – ул. Березина – ул. Любы Шевцовой и далее по обычной схеме. Из маршрута исключаются четыре остановки: «ул. Чернышевского», «ул. Герцена», «ул. Каховская» и «ул. Зои Космодемьянской». На период ремонта временные остановочные пункты будут организованы на ул. Чернышевского и ул. Березина, - сообщают в мэрии Красноярска.