Последние новости Красноярска на 16 июля 2021: нападение в рейсовом автобусе, возобновление работы ковидного госпиталя на Рокоссовского и смерть Сергея Синяпко Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 16 июля 2021.

Неадекватный пассажир автобуса в Красноярском крае исполосовал ножом водителя, двух пассажиров и себя

Обычный междугородний рейс между Красноярском и Минусинском. До прибытия к очередной остановке оставалось буквально 30 километров, время около 21:00, когда в автобусе начало происходить нечто из ряда вон выходящее. (подробнее)

В Красноярске возобновил работу ковидный госпиталь на 400 коек

Как сообщают в пресс-службе краевого минздрава, расконсервация ковидного госпиталя на Рокоссовского – это превентивная мера. Он начинает работу, чтобы разгрузить персонал базового инфекционного госпиталя ККБ. (подробнее)

От коронавируса умер красноярский офтальмолог Сергей Синяпко

15 июля 2021 года на 68-м году жизни в Красноярске скончался известный офтальмолог Сергей Синяпко. Сергей Синяпко обладал уникальным опытом и квалификацией в своей области. Сергей Федорович был главным офтальмологом Красноярска. Более 30 лет он отработал в КрасГМУ, который закончил в 1980 году. (подробнее)

Красноярский бизнесмен Анатолий Быков отправился на 5 суток в карцер после досмотра холодильника

Красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, находящегося сейчас в СИЗО в качестве подозреваемого по нескольким уголовным делам, отправили в карцер на 5 суток. Как сообщил адвокат предпринимателя Алексей Прохоров корреспонденту «КП»-Красноярск, туда он попал вечером 14 июля. (подробнее)

В Красноярске подростки на мопеде сбили 11-летнюю девочку

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, все произошла в Зеленой Роще на улице Воронова. 11-летняя девочка гуляла со своей семьей, когда внезапно на их пути появились подростки на мопеде. (подробнее)