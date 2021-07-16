В Красноярске подростки на мопеде сбили 11-летнюю девочку. Фото: ГИБДД Красноярск

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, все произошла в Зеленой Роще на улице Воронова. 11-летняя девочка гуляла со своей семьей, когда внезапно на их пути появились подростки на мопеде. Прямо в двором проезде юные байкеры сбили ребенка и уехали. В итоге девочка сломала ногу.

- Сотрудники ГИБДД уже на следующий день нашли виновника ДТП. Им оказался 15-тилетний школьник. Мопед он взял без спроса у старшей сестры, чтобы покататься с одноклассником. С места ДТП подростки уехали, потому что испугались, - передает пресс-служба красноярской ГИБДД.

Дорожные полицейские подчеркивают, что управление транспортными средствами детьми и подростками недопустимо. Они не имеют соответствующим навыков и рискуют причинить вред, как себе, так и пешеходам.