В Красноярске возобновил работу ковидный госпиталь на 400 коек

Фото: минздрав Красноярского края

Как сообщают в пресс-службе краевого минздрава, расконсервация ковидного госпиталя на Рокоссовского – это превентивная мера. Он начинает работу, чтобы разгрузить персонал базового инфекционного госпиталя ККБ.

Лечить здесь будут пациентов со средне-тяжелыми формами коронавируса и нуждающиеся в долечивании после тяжелой ковидной пневмонии.

- Таким пациентам нужен уход и наблюдение медиков. В случае, если их состояние ухудшится и потребуется более интенсивная терапия, они будут переведены в базовый госпиталь ККБ, где есть реанимационное оборудование, - добавляют в минздраве.

Сейчас в госпитале на Рокоссовского развернуто 120 коек, а на лечении находятся 72 человека. Всего же госпиталь рассчитан на 400 мест.

- На смену заступили 80 сотрудников. Коллектив сформирован из специалистов ККБ и других медицинских организаций, ординаторов и студентов медицинского университета. Многие из них имеют большой опыт работы в «красной зоне», - рассказала глава инфекционного госпиталя Ольга Воронина.