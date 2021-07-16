Житель Красноярского края ранил ножом водителя междугороднего автобуса и двух пассажиров

Фото: Мария ЛЕНЦ

Обычный междугородний рейс между Красноярском и Минусинском. До прибытия к очередной остановке оставалось буквально 30 километров, время около 21:00, когда в автобусе начало происходить нечто из ряда вон выходящее. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе полиции, 15 июля один из пассажиров встал прямо во время движения и отправился к водителю. В кармане у него был нож.

Фото того самого автобуса

Мужчина внезапно достал оружие и начал с размаху бить им шофёра. Затем, пока никто не успел опомниться, напал еще на двух пассажирок, успев нанести им несколько ранений. И в довершении ударил ножом еще и себя.

Каким-то чудом водитель автобуса в такой ситуации сумел остановиться и случившееся не привело к еще более страшным последствиям.

Фото того самого автобуса

Приехавшая на место ЧП полиция задержала мужчину с ножом, но из-за ранения его пришлось отвезти в больницу. Сейчас он находится там под надежной охраной силовиков.

Пострадавших экстренно госпитализировали в ближайшее медучреждение в поселке Новоселово. Водителя, 41-летнюю и 29-летнего пассажиров отвез немедленно прибывший наряд ДПС. Им оказали медицинскую помощь, но о состоянии пока ничего не известно.

Оставшихся пассажиров в автобусе через некоторое время доставили в Красноярск. На месте работала следственно-оперативная группа, выяснялись все подробности и мотивы случившегося.

На данный момент известно только то, что никаких конфликтов ни с пассажирами, ни с водителем у напавшего мужчины во время пути не было.

В Следственном комитете пояснили корреспонденту «КП»-Красноярск, что сейчас инициирован вопрос о передачи материалов в их ведомство. Более подробная информация будет позднее.

Напомним, что аналогичная ситуация ранее произошла в Ростовской области. Местный житель напал с ножом на троих пассажирок рейсового автобуса. К несчастью, одна из пострадавших скончалась на месте, а две других были доставлены в больницу. Напавший смог сбежать, но его разыскивают, объявлен план «Перехват»

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