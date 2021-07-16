От коронавируса умер красноярский офтальмолог Сергей Синяпко

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15 июля 2021 года на 68-м году жизни в Красноярске скончался известный офтальмолог Сергей Синяпко. Об этом сообщают Gornovosti.

Сергей Синяпко обладал уникальным опытом и квалификацией в своей области. Сергей Федорович был главным офтальмологом Красноярска. Более 30 лет он отработал в КрасГМУ, который закончил в 1980 году.

В 1980-х годах Синяпко работал с детьми, пострадавшими от ранее неизвестной болезни. Многие потеряли зрение, а Сергей Федорович занимался их реабилитацией.

«КП-Красноярск» выражает соболезнования родным и близким Сергея Синяпко.